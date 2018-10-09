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Как нашли настоящего «Петрова» - Мишкина

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  • 9.10.2018, 19:18
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О подробностях расследования авторы рассказали на специальном мероприятии.

Расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider объявили, что в ходе совместного расследования им удалось установить имя второго участника покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, сообщает "Радио Свобода". Расследователи утверждают, что настоящее имя человека, которого британская полиция идентифицировала как "Александр Петров", – Александр Евгеньевич Мишкин, военный врач и сотрудник ГРУ (Главного управления Генерального штаба Министерства обороны РФ).

О подробностях расследования авторы рассказали на специальном мероприятии в Лондоне. После окончания мероприятия на сайтах Bellingcat и The Insider были опубликованы полные версии расследования.

Bellingcat утверждает, что Мишкин в 2014 году получил звание Героя России (как и Анатолий Чепига, второй подозреваемый в покушении на Скрипаля). Расследователи ссылаются на слова жителей родного села Мишкина, что у его бабушки была фотография, на которой Путин вручает Мишкину Звезду Героя.

Представитель The Insider побывал в деревне, семеро жителей которой сказали, что знают Мишкина как известного врача и Героя России. Утверждается, что бабушка Мишкина уехала из деревни несколько дней назад, поговорить с ней расследователи не смогли.

Как обнаружили настоящее имя “Александра Петрова”

Bellingcat и The Insider описывают ход расследования так: источники британских СМИ в правоохранительных органах предполагали, что имя Александр – настоящее. Расследователи предположили, что настоящими могут быть и отчество Евгеньевич и дата рождения, 13 июля 1979 года (сохранение имени и даты рождения при смене документов – распространенная практика ГРУ).

Еще одним предположением было то, что настоящий паспорт “Петров” получил в том же городе, что и паспорт на новую фамилию. По этим данным в одной из паспортных баз удалось найти только одного человека – Александра Евгеньевича Мишкина. В еще одной базе удалось найти его адрес в доме номер 12 по улице Академика Лебедева в Петербурге. Авторы расследования установили других жильцов этой коммунальной квартиры, двое из которых, судя по аккаунтам в социальных сетях, оказались выпускниками находящейся неподалеку Военно-медицинской академии имени Кирова. Можно было предположить, что Мишкин – выпускник той же академии.

Расследователям также удалось обнаружить в телефонной базе Александра Евгеньевича Мишкина как жителя Москвы, а по его номеру телефона установить, что Мишкин был владельцем автомобиля Volvo XC90. Машина в 2012 году была зарегистрирована в Петербурге, но в 2013 году перешла во владение человека, зарегистрированного по адресу: Хорошевское шоссе, 76, в Москве, где находится штаб-квартира ГРУ. Таким образом, сомнений в том, что Александр Мишкин – сотрудник ГРУ и, скорее всего, настоящий “Александр Петров”, у авторов расследования не осталось.

Они начали опрашивать возможных соучеников Мишкина в медицинской академии. Лицо “Петрова”-Мишкина вспомнили два выпускника академии, которые, впрочем, не учились с ним на одном курсе.

По их подсчетам, Мишкин мог закончить вуз в 2003 году. Никто из возможных однокурсников Мишкина не опознал. Впрочем, вскоре источники Bellingcat и The Insider в академии сообщили, что за две недели до этого однокурсников Мишкина обзвонили и потребовали ничего о нем не рассказывать. Расследователи утверждают, что Александр Мишкин учился на 4-м факультете, который готовит специалистов по подводной и гипобарической медицине для военно-морского флота.

Как утверждают авторы расследования, после этого им удалось получить фотографию Александра Мишкина. После публикации предыдущих частей расследования доступ к базе паспортов был ограничен, однако, как сказано в расследовании, фотокопию паспорта и еще одного документа Мишкина удалось получить от другого источника на условиях его полной анонимности. Расследователи утверждают, что проверили, что у нового источника, который не работает в госструктурах, действительно есть доступ к подобной информации.

Паспорт выдан Александру Евгеньевичу Мишкину, родившемуся 13 июля 1979 года в поселке Лойга Архангельской области. Человек на фотографии очень похож на "Александра Петрова". Расследователи обратились к профессору Югейлу, специалисту по симуляции визуальных изменений возраста из Университета Брэдфорда, который подтвердил, что с высокой вероятностью люди на фотографиях из документов Александра Мишкина и "Александр Петров" – один и тот же человек.

Паспорт Александра Мишкина

Bellingcat и The Insider также рассказали, что и Мишкин и Чепига осенью 2014 года получили от государства новые квартиры, по-видимому, одновременно со званиями Героев России. Обе квартиры площадью в 100 квадратных метров в московском районе Черемушки, по данным расследователей их стоимости - 24 миллиона рублей по курсу 2014 года у Мишкина и 30 миллионов рублей у Чепиги.

Журналисты издания Би-би-си, как и представители Bellingcat и The Insider, успели побывать в родном поселке Мишкина Лойга и поговорить с его односельчанами. Двое из них узнали Мишкина на фотографиях "Александра Петрова". Один из собеседников Би-би-си сказал, что Мишкин хорошо учился, увлекался музыкой в стиле техно и был поселковым диджеем. По данным Би-би-си, впоследствии он, возможно, учился в Петербурге в Военно-медицинской академии.

Как разоблачали "Петрова и Боширова". Хронология

• 5 сентября. Британская полиция сообщает имена двух подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, подчеркивая, что не знает, реальные это имена или вымышленные.

• 12 сентября. Владимир Путин говорит, что подозреваемые в отравлении Скрипалей "известны российским властям" и являются "гражданскими лицами". "Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут", – добавил российский президент.

• 13 сентября. Телеканал Russia Today показывает большое интервью с Петровым и Бошировым. На вопрос о том, что они делали в Солсбери, оба ответили, что ездили туда как туристы посмотреть на кафедральный собор.

• То, что они ездили в Солсбери дважды – 3 и 4 марта, они объяснили тем, что 3 марта город был "завален снегом" и они не смогли там гулять, а на следующий день погода улучшилась (снимки с камер наблюдения, опубликованные британской полицией, опровергают слова о "заваленном снегом" Солсбери).

Главный редактор RT Маргарита Симоньян не стала спрашивать, почему у ее собеседников были куплены билеты из Лондона в Москву на два рейса подряд – вечерний 4 марта и ночной 5 марта (об этом еще 5 марта написала "Фонтанка"). На вопрос о том, чем они зарабатывают на жизнь, Петров и Боширов заявили, что "торгуют спортивным питанием" и работают в "фитнес-индустрии".

• 14 сентября. Расследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider публикуют полученные из неназванных источников документы о выдаче Петрову и Боширову внутренних российских паспортов.

• На документах есть штамп "Сведений не давать", телефонный номер, предположительно относящийся к Хорошевскому району Москвы (там расположена штаб-квартира Главного управления Генштаба, бывшего ГРУ), и пометка "с.с.", которую авторы публикации трактуют как аббревиатуру "совершенно секретно". Bellingcat и The Insider публикуют также выписку из системы регистрации на рейс, в которой есть последние три цифры номеров загранпаспортов Петрова и Боширова – 294 и 297, то есть они отличаются всего на три цифры (остальные цифры в номерах паспортов совпадают, соответствующий документ есть в распоряжении Радио Свобода).

• 15 сентября. Журналисты дозваниваются по указанному в анкете телефонному номеру и подтверждают, что он принадлежит Министерству обороны.

• 20 сентября. Авторы публикации утверждают: все номеров паспортов Петрова и Боширова, кроме трех последних, совпадают с номером паспорта россиянина Эдуарда Широкова (Шишмакова), которого власти Черногории считают сотрудником ГРУ и организатором неудавшегося государственного переворота в стране.

В публикациях Bellingcat и The Insider также приводятся полученные из неназванных источников данные о других зарубежных поездках Петрова и Боширова – в Лондон, Женеву, Париж, Амстердам и другие западноевропейские города. Также делается предположение, что именно Петров и Боширов являются двумя россиянами, арестованными и высланными из Нидерландов в начале 2018 года за попытку несанкционированного доступа к швейцарской химической лаборатории в городе Шпиц.

• 25 сентября. ФСБ фактически подтверждает подлинность данных о паспортах Петрова и Боширова, сообщая, что ищет виновников их утечки.

• 2 октября. Радио Свобода и Bellingcat удается обнаружить на фотографии стенда "Выпускники – герои" в Дальневосточном общевойсковом командном училище снимок Анатолия Чепиги. Человек на нем похож на "Руслана Боширова".

• 6 октября. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team публикует копию водительских прав, выданных в 2009 году на имя Анатолия Владимировича Чепиги в Хабаровске. Человек на фотографии также похож на "Руслана Боширова".

• 8 октября. Bellingcat и The Insider сообщают, что настоящее имя "Александра Петрова" – Александр Мишкин, военный врач и сотрудник ГРУ, и публикуют копию первой страницы паспорта Мишкина.


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