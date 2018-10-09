Во дворе, где застряла «Алеся», опять образовалась большая яма 1 9.10.2018, 19:29

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Фото: Олег Киндар / TUT.BY

Механизированный щит не может рыть тоннель уже четвертый месяц.

Сегодня «Минскметрострой» показал журналистам тоннель, который проложила «Алеся» в районе вокзала. А вчера возле частного дома, где механизированный щит остановился летом, снова обвалилась земля. Мы посмотрели, как выглядит строительство этого участка подземки, а также побывали на частном участке и узнали, что беспокоит людей, пишет tut.by.

Фото: Олег Киндар / TUT.BY

Главный инженер УП «Минскметрострой» Аркадий Арутюнян рассказал, что сейчас от «Вокзальной» в сторону «Жуковского» пройдено порядка 200 метров. Глубина подземки на этом участке — 11 метров. Мы уже писали, когда и почему предположительно работа щита приостановилась.

Фото: Олег Киндар / TUT.BY

— Сломались предохранительные валы, которые обеспечивают передачу крутящего момента на основной привод рабочего органа. Они заменены и в настоящее время эта деталь установлена новая. Сейчас ведутся пусконаладочные работы, необходимо все аппараты наладить и вывести на режимы, необходимые для проходки.

Но менять сроки сдачи метро из-за этого не будут. Когда щит вернется в строй, то работы в процессе ускорят. Посмотрим, как он выглядит сейчас.

Фото: Олег Киндар / TUT.BY

В голове щита работает призайбойная камера, она обеспечивает пригруз забоя — то есть машина прокладывает тоннель без просадки грунта. В призабойной камере за закрытой металлической перегородкой рабочие меняют режущий инструмент.

Главный инженер подтвердил, что «Алеся» находится под территорией частного участка.

— Здание, которое располагается в непосредственной близости, не находится над трассой тоннеля, а в стороне. В предыдущее время у нас был контакт с жильцами, мы имели возможность выполнять дополнительные изыскания на территории частного домовладения. Сейчас жильцы нас не пускают на территорию, что является определенным сдерживающим фактором. Надеюсь, что в ближайшее время с помощью городских властей эта проблема будет решена и мы сможем выполнять работы и на территории частного домовладения.

Фото: Олег Киндар / TUT.BY

Главный инженер говорит, что на участке им не нужно копать котлован. В процессе строительства во время вращения планшайбы происходит просадка грунта, поэтому на участок нужно попасть, чтобы его засыпать.

Владелец частного дома: «Вибрации будут сказываться на состоянии фундамента»

Напомним, «Алеся» «приостановилась» на частном участке на переулке Студенческиом, 2. Дом 1948 года по этому адресу разделен на четыре части. Там живут четыре разные семьи и у каждой части дома свои собственники.

Фото: Олег Киндар / TUT.BY

Светлана и Олег живут прямо возле участка, где под землей находится «Алеся». С пятницы земля в их дворе снова начала проседать, а в понедельник здесь и вовсе образовалась яма в несколько метров.

Дорожка, которая вела к туалету, теперь тоже огорожена красной лентой. Светлана и Олег ходят в туалет через соседей.

— Вчера грохнуло чуть побольше, а ночью, так и вообще все. Какое тут расстояние? А если бы она в этот момент шла белье снимать или вешать?!, — возмущается Олег.

Фото: Олег Киндар / TUT.BY

По их словам, каждый раз, когда машину запускают, дом трясется. Пускать рабочих засыпать яму жильцы не хотят по ряду причин.

— Они же приезжали сюда и засыпали в августе самосвалами землю! Сколько можно? Они потом засыпят и ничего не докажешь — нет ямы. Я хочу одного, скажите честно: сколько лет я здесь буду жить? Соседям сказали, когда их участки определены под снос. А у нас все в секрете.

Хозяева говорят, что готовы пустить рабочих, если получат конкретную гарантию, что условия для жизни предусмотрены, дом не снесут и не признают аварийным постфактум, когда влияние строительных работ на фундамент дома уже не докажешь.

Фото: Олег Киндар / TUT.BY

Собственник этой части здания — брат Светланы — Игорь. Он рассказывает, что в ответе «Дирекции по строительству Минского метрополитена» ему объяснили, что щит находится на расстоянии, значительно превышающем минимальное. В документе ссылаются на вот эту таблицу технического кодекса по градостроительству.

Собственник жилья обращает внимание, что в таблице речь идет о подземных инженерных сетях, среди которых нет транспортных. Есть нормы для тоннеля, но только для коммуникационного. Согласно этому нормативу, от подземных сетей до фундамента здания допустимое расстояние по горизонтали — 2 метра.

В ответе также сказано, что исследования о том, как физически работа щита влияет на дом, во время разработки проектной документации, не проводилось. Потому что «Алеся» — высокотехнологичный комплекс со всеми необходимыми степенями защиты.

Шум же и вибрацию в документе дирекция объяснила «нештатной ситуацией». Согласно ответу, «возможные вертикальные перемещения грунта в основании здания не превышают допустимых параметров».

А Игорь тем временем предполагает, какие еще возможные проблемы могут быть в этой ситуации.

— Есть закрытая проектная документация, которая для нас недоступна. Скорее всего, по проекту, этот дом находится на другом расстоянии от тоннеля, чем на самом деле. Физически он находится гораздо ближе к щиту — в пяти-восьми метрах.

Фото: Олег Киндар / TUT.BY

Фундамент, говорит Игорь, у дома минимальный. Но здание само по себе явно не будет разрушаться.

— Самая большая проблема в том, что он-то выдержит проходку тоннеля, но когда начнется эксплуатация метрополитена, вибрации будут сказываться на состоянии фундамента. Более того, здесь стоит печное отопление. От вибрации печи тоже разваливаются. Потом нам как доказать, что дом пострадал именно от метро?

Он поясняет, что в состоянии сноса на этом участке живут с 1968 года и поэтому терпят массу неудобств.

— Всем проводили телефон — нам не давали, потому что под снос. Воду и канализацию мы тоже не могли провести, потому что дом под снос. Сколько мы будем в этом положении жить? Мы сейчас как у разбитого корыта.

Игорь рассказал, что сегодня вечером к нему должен приехать замглавы местной администрации и владелец обязан будет предоставить доступ для работ «Метрострою». Так как дом хоть и приватизирован, а вот участок — нет. Аргументируют это тем, что для таких общественно значимых работ собственник обязан пускать рабочих на территорию.