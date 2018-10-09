Видеофакт: Боровлянах к многоэтажке пришла енотовидная собака 9.10.2018, 19:36

1,001

Животное наделало много шума.

Сегодня в Боровлянах было чуть оживленнее, чем обычно. Утром кто-то из местных обнаружил у одной из многоэтажек енота. Тот засел в углу дома и тихонько чего-то ждал. Жители забили тревогу (естественно, в Viber-чате), но что делать в такой ситуации, никто не знал. Прежде чем животному оказали помощь, прошло несколько часов, пишет onliner.by.

Фотографии сидящего на улице животного заставили жильцов строить догадки касательно его появления. Изначально предполагалось, что это чей-то питомец, но вскоре кто-то из местных разрушил теорию: это не енот, а енотовидная собака, которая биологически больше лиса, чем собака или енот. После этих разъяснений все окончательно запутались и растерялись.

Какие службы занимаются отловом диких животных, никто не знал. По всем предполагаемым телефонам отвечали, что это не в их компетенции и ловить его должен кто-то другой. Зверек к этому времени успел проголодаться, но добрые люди принесли яблок. Отказываться он не стал.

За несколько часов у жителей Боровлян появились и другие подробности: сперва все поверили в то, что животное больно бешенством, потом дополнили, что оно, ко всему прочему, еще и ранено. К себе оно по-прежнему не подпускало и скалилось при любой попытке контакта.

Вернуть его в привычную среду обитания удалось лишь недавно. Знакомый одного из местных жителей согласился помочь и вывез собаку (лису, енота) в лес.

— Люди звонили во многие организации, но все друг на дружку перекидывали, никто не хотел браться. Тогда я набрал своему знакомому и попросил выручить. Он кто? Просто знакомый, который умеет обращаться с животными. А что еще было делать?

Мой товарищ его осмотрел, сказал, что это самка енотовидной собаки. На шкуре были пятна крови. То есть он был либо покусан другим животным, либо подстрелен. Наверное, умирать к нам пришел. Решили просто отвезти его обратно в лес — а там как судьба распорядится. Он может быть переносчиком заболеваний и является угрозой для жизни людей, поэтому выбора у нас не было, — рассказал местный житель Дмитрий.

Как оказалось, найти ответственных за решение подобных вопросов и правда непросто. Мы обзвонили с пятерку организаций, вероятно занимающихся отловом животных, но в каждой из них от боровлянского инцидента открестились, ссылаясь на других. Ответственных пока так и не нашлось.