Помпео заявил о существенном прогрессе на переговорах с Ким Чен Ыном 9.10.2018, 19:46

Майк Помпео

Эксперты же считают, что северокорейский диктатор тянет время.

Государственный секретарь США Майк Помпео приветствовал «значительный прогресс» на переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в минувшие выходные, отметив, что стороны «довольно близки» к согласованию деталей второго саммита с участием Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, сообщает «Голос Америки».

Однако эксперты поставили под сомнение достижения Помпео в ходе его четвертого визита в Пхеньян в этом году.

По их словам, северокорейский лидер, похоже, просто пытается представить предыдущие обещания в новой обертке и затягивает с их выполнением.

Помпео заявил журналистам, что Ким Чен Ын выразил готовность допустить международных инспекторов на северокорейский ядерный полигон Пунгери и ракетный полигон Сохэ, как только стороны согласуют организационные моменты.

При этом Помпео отказался сообщить, был ли достигнут прогресс в вопросе о допуске инспекторов на ядерный комплекс в Йонбене, где производится топливо для ядерного оружия, чего добиваются США. Северная Корея заявила, что может навсегда закрыть комплекс в Йонбене, если Вашингтон примет «соответствующие ответные меры», признаков чего пока не наблюдается.

В мае Северная Корея взорвала туннели в Пунгери, назвав это доказательством своей приверженности прекращению ядерных испытаний. Однако высокопоставленный представитель Белого дома тогда обвинил Пхеньян в нарушении обещания разрешить экспертам присутствовать при демонтаже объекта, что означает, что никто не может подтвердить, что там на самом деле произошло.

Помпео не сообщил, когда инспекторам разрешат посетить Пунгери. Госдепартамент также не ответил на вопрос идет ли речь об американских экспертах или представителях международных ядерных организаций.

«Для этого требуется проделать много организационной работы», – заявил Помпео на брифинге в Сеуле перед вылетом в Пекин, где прохладный тон переговоров вызывает обеспокоенность по поводу готовности Китая оказывать содействие жесткому режиму санкций против Северной Кореи, в котором главную роль играют США.

Эксперты считают, что предложение по инспекциям является попыткой представить старое, невыполненное обещание, как уступку.

«Настоящий урок, который можно вынести из этого обещания по Пунгери, состоит в том, что Ким мастерски овладел искусством эксплуатации единственной косметической уступки на протяжении нескольких месяцев», – написал в Твиттере профессор политологии в Массачусетском технологическом институте Випин Наранг.

«Мы все еще разговариваем о Пунгери и Сохэ через шесть месяцев после того, как он пообещал демонтировать их. Блестящий пример продажи одной и той же лошади дважды», – добавил он.

Тем не менее, Помпео заявил, что стороны «довольно близки» к согласованию деталей второго саммита, провести который Ким Чен Ын предложил в письме президенту США Дональду Трампу в сентябре.

«Оба лидера считают, что на следующем саммите может быть достигнут реальный, существенный прогресс», – сказал Помпео.

Спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигун, который сопровождал Помпео в поездке в Пхеньян, сообщил, что предложил своей коллеге заместителю министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи провести встречу «как можно скорее», и что они обсуждают место и дату такой встречи.

Помпео заявил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину в воскресенье, что его новая поездка в Пхеньян стала «очередным шагом» к денуклеаризации, но «на этом пути нужно пройти еще много шагов».