Нардепы Украины исполнили национальный гимн в прямом эфире россТВ 9 9.10.2018, 21:40

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Украинские депутаты затролилли российскую журналистку.

Члены украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы спели гимн Украины в прямом эфире телеканала Россия 1 в момент, когда российская телеведущая пыталась взять интервью у депутатов. Об этом видно на видеоролике, опубликованном во вторник, 9 октября, изданием Радио Свобода в Facebook, сообщает korrespondent.net.

В частности, на видео российская журналистка пытается взять комментарии у украинских нардепов, однако те в ответ начинают петь гимн.

Депутаты, затроллив журналистку, дважды спели припев гимна и начали выкрикивать Слава Украине!