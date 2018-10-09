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Лига чемпионов: «Юность» в гостях проиграла финскому ТПС

  • 9.10.2018, 21:42
Фото: by.tribuna.com

Команда утратила шансы на выход из группы.

Минская "Юность" встречалась с финским ТПС в выездном матче группового раунда Лиги чемпионов и уступила со счетом 1:3, утратив шансы на выход из группы, пишет "Прессбол".

ТПС — Юность — 3:1

Шайбы: 1:0 — Сиики (Невасаари, Куру, 8.30). 2:0 — Филппула (Пискула, 20.27). 2:1 — Стефанович (К.Брикун, Мажуга). 3:1 — Бадиш (Ниеминен, Хейкинен, 53.41 – бол.).

Группа "В": Мюнхен — 9 очков (4 игры), Мальме — 9 (4), ТПС — 6 (5), Юность — 3 (5).


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