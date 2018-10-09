закрыть
9 октября 2018, вторник, 22:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

РБК: Россия перебросила в Ливию спецназ

6
  • 9.10.2018, 22:09
  • 1,709
Фото: Reuters

Cоюзником России в Ливии выступает национальная армия.

Россия перебросила в восточную часть Ливии несколько «десятков» военнослужащих спецназа и офицеров Главного управления Генштаба (ранее ГРУ), сообщила британская The Sun со ссылкой на неназванные источники на Даунинг-стрит. По данным газеты, российские специалисты занимаются подготовкой кадров армии маршала Халифы Хафтара, которому Москва также поставляет тяжелое вооружение. В Ливии Россия уже создала две военные базы на северо-восточном побережье страны, в городах Тобрук и Бенгази. Оба объекта были развернуты под прикрытием частной военной компании (ЧВК) Вагнера, утверждает The Sun.

Присутствие российских военных в Ливии РБК подтвердил источник, близкий к Минобороны РФ. Российский контингент в этой стране представлен в том числе элитными десантными подразделениями, переправленными в восточную область из частей в Подмосковье, указал он, добавив, что переброска началась в последние месяцы.

Близкий к ливийским властям источник подтвердил РБК военную активность России в регионе. Источники РБК указали, что союзником России в Ливии выступает национальная армия во главе с Хафтаром.

РБК направил запрос в Минобороны с просьбой прокомментировать сведения о военной активности России в Ливии, а также в британский МИД и официальному представителю российского МИДа.

Сейчас действует эмбарго ООН на поставку вооружений и размещение в Ливии военного контингента, напомнил РБК руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов. «Россия оказывала военную помощь Сирии по приглашению официальных властей, однако в Ливии официальным является правительство в Триполи, его признала в том числе Москва», — напоминает эксперт. Сообщения об отправке российского военного контингента в североафриканскую страну, по его словам, не соответствует действительности. В Ливии присутствуют итальянские и французские ЧВК, которые охраняют объекты частного бизнеса, а также наемники из африканских стран, в частности Судана, говорит Кузнецов.

Какие цели Россия преследует в Ливии

По данным The Sun, об активности России в Ливии была оповещена премьер-министр Тереза Мэй. Если Москва получит контроль над северным побережьем страны, то сможет контролировать интенсивность миграционных потоков из Африки в Европу, сказал изданию британский чиновник. «Факт заключается в том, что мы крайне уязвимы к потокам миграции и колебаниям на рынке нефти, которые зависят от ситуации в Ливии», — предупредил источник британской газеты. И подчеркнул: поддерживая Хафтара, президент России Владимир Путин хочет сделать из североафриканской страны «новую Сирию».

Глава комитета палаты общин по иностранным делам Том Тугендхат назвал деятельность Москвы «тревожной», но ожидаемой. «Они [россияне], без сомнения, попытаются использовать контроль над миграционными маршрутами в Африке [в своих политических целях]», — сказал парламентарий, которого цитирует The Sun. Вечером 8 октября ряд влиятельных депутатов призвали Мэй принять срочные меры для «противодействия российской угрозе» в Ливии, пишет The Sun. «Мы не можем это игнорировать», — прокомментировал публикацию The Sun британский депутат и зампредседателя правящей Консервативной партии Джеймс Клеверли (цитата по его аккаунту в Twitter).

Российские политики сочли эти опасения ошибочными. По словам председателя международного комитета Совета Федерации Константина Косачева, ответственность за неблагоприятную ситуацию в Ливии несет Великобритания и ее союзники по НАТО. Приписываемые России мотивы он назвал на свой странице в Facebook «бредовыми».

Российское присутствие в Ливии связано с нефтегазовыми интересами, сказал собеседник РБК, близкий к Минобороны.

В Ливии Россия преследует прежде всего не политические цели, а экономические, считает независимый эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Фроловский. «Не думаю, что на сегодня Москва стала бы размещать военных на территории Ливии из-за желания взять под контроль миграционные потоки, чтобы оказывать политическое давление на Запад», — отметил он в разговоре с РБК.

И подчеркнул, что российские экономические интересы в североафриканской стране гораздо более очевидны. «Речь идет о разработке нефтяных месторождений и интересах российских госкорпораций в стране, а также о строительстве железной дороги», — уточнил эксперт. Если новости о российском военном присутствии в Ливии соответствуют действительности, то, скорее всего, решение о нем принималось с расчетом на стабилизацию восточной части страны, чтобы обеспечить безопасность для коммерческой активности, добавил аналитик.


популярное за неделю

Мнение

«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции Денис Казакевич
«Солнцедар» в Солнцеграде
«Солнцедар» в Солнцеграде Ирина Халип