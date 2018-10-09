Председатель КПЧ ООН: Белорусские власти отказались от сотрудничества 3 9.10.2018, 22:23

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ООН потребовала от официального Минска объяснения.

В Женеве 9 октября в рамках 124 сессии Комитета ООН по правам человека официальная делегация Беларуси продолжила отвечать на вопросы членов Комитета, пишет сайт ПЦ "Весна"

Председатель Комитета по правам человека ООН Юваль Шани сосредоточился на вопросах свободы собраний и свободы ассоциаций.

Однако прежде всего он подчеркнул, что Комитету сложно понять, что имеется в виду под сотрудничеством:

"На наш взгляд, если государство-участник уведамляет нас о том, что если мы не принимаем ее позицию о приемлемости по рассмотрению, то она будет отказываться от продолжения процедур и отдалиться от решений, что она не будет представлять нам юридических аргументов по содержанию индивидуальных сообщений. Мы рассматриваем это как отказ от сотрудничества, это наша позиция", - констатировал Юваль Шани.

Он вспомнил, что есть примеры того, как последние два года государство напрямую не отвечало на предложения представить информацию в Комитет.

Что касается свободы собраний, то Комитет выразил обеспокоенность в отношении режима выдачи разрешений на проведение мирных собраний и пропорциональности мер ограничения как по времени, так и по месту проведения таких мероприятий.

Юваль Шани вспомнил уголовное дело Дмитрия Полиенко, как пример спонтанного мирного собрания, и просил официальную делегацию прокомментировать обстоятельства его задержания и условиях содержания.

Он также указал на превентивные задержания во время мартовских событий 2017 года, массовые аресты, которые имели место, и насильственные действия со стороны сотрудников милиции при разгоне мирного собрания, а также, что из 177 протестующих, которые были осуждены, далеко не все имели доступ к защите. Все это ставит вопрос перед Комитетом о справедливом судебном разбирательстве.

Юваль Шани коснулся и вопроса свободы ассоциаций, в частности нерегистрации ПЦ "Весна", организации "Лампада" и "Пакт".

"Я был бы признателен за дальнейшие объяснения, почему "Весна" не смогла зарегистрироваться?

Также есть организация под названием "Пакт". Довольно парадоксально, потому что эта организация занимается реализацией заключений Комитета, однако она не смогла зарегистрироваться в 2014 году. И здесь определенный порочный цикл формируется: мы как правило опираемся на гражданское общество, которое мы рассматриваем как двигатель, который способствует реализации прав человека. Если гражданское общество не имеет возможности законно вести работу по продвижению прав человека, таким образом вы не создаете условий гражданского пространства, в котором формируются условия, удовлетворяющие их работе", - сказал председатель КПЧ ООН.

Однако во втором раунде ответов на вопросы Юрий Амбразевич довольно ясно дал понять членам Комитета, что подробную информацию по заданным вопросам они вряд ли получат.