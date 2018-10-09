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Cтанислав Белковский: Патриарх Кирилл покинет должность главы РПЦ

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  • 9.10.2018, 22:47
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Предстоятель Русской православной церкви проиграл «самый главный матч».

Такое мнение выразил в «Фейсбуке» политолог Станислав Белковский, сообщает «Гордон».

"Мне представляется, сделан первый шаг к проводам на отдых патриарха Кирилла. Это было бы вполне логично. Предстоятель, всегда считавшийся сильным церковным дипломатом, проиграл этот важнейший матч вчистую. Особенно неудачным был визит патриарха Кирилла в Стамбул 31 августа 2018 года.

Когда предстоятель РПЦ морочил голову патриарху Варфоломею, в основном страшилками сугубо светского свойства. Типа того, что украинский народ мечтает вернуться под крыло России", – написал он.

По словам политолога, преемником Кирилла может стать митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов, в котором заинтересован президент РФ Владимир Путин. "Для Путина 60-летний владыка Тихон – полностью свой.

А 72-летний Кирилл, как бы он ни стелился перед светскими властями, своим в доску никогда не был и не станет – он священноначальник прежнего призыва, из той эпохи, когда Владимир Владимирович еще был никем и ничем", – отметил Белковский.


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