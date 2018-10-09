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Десятки бутылок вдребезги: в гомельском «Евроопте» рухнул стеллаж с алкоголем

  • 9.10.2018, 22:36
Фото: Николай Лагутин

Фотографии «бутылкопада» разлетелись по соцсетям.

В магазине «Евроопт», расположенном на улице Сосновая, во вторник вечером произошло ЧП — рухнул стеллаж с алкоголем. Осколки бутылок и бутылочек разлетелись по торговому залу, а фото по соцсетям, пишет tut.by.

Очевидцы утверждают, что, вероятно, стеклянные полки не выдержали веса выставленной на них продукции. Рухнули на пол и разбились несколько десятков бутылок с алкоголем разной крепости.


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