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Помпео: Мы можем достигнуть полного ядерного разоружения Северной Кореи

  • 9.10.2018, 22:31

По его словам, для этого нужно «много поработать»

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил 9 октября, что он добился «настоящего прогресса» во время своей недавней поездки в Северную Корею, сообщает «Голос Америки».

Он добавил, что теперь виден путь, с помощью которого США может добиться своей цели — полного ядерного разоружения Пхеньяна.

«Я вернулся прошлой ночью из командировки в Северную Корею, где мы достигли настоящего прогресса. Несмотря на то, что многое еще предстоит сделать... мы можем теперь видеть путь, с помощью которого мы добьемся (нашей) конечной цели — полной и гарантированной денуклеализации Северной Кореи», — заявил Помпео во время общения с журналистами в Белом доме.


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