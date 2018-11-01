«Ничего себе штраф, она же одна воспитывает ребенка»: минчанку осудили за драку с контролером 3 1.11.2018, 8:16

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Архивное фото onliner.by

Удары наносили обе женщины, но суд встал на стороны ревизора.

Сегодня в суде Заводского района рассмотрели дело о драке между контролером «Минсктранса» и минчанкой на остановке «Народная». Суд постановил признать минчанку виновной в умышленных действиях, нарушающих общественный порядок, выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия, сообщает tut.by.

Напомним, в июне произошел конфликт и драка между контролером и женщиной с ребенком на остановке «Народная». Тогда работник «Минсктранса» подала заявление в милицию на пассажирку за то, что та первая нанесла удар. Спустя месяц было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК «Хулиганство» в отношении минчанки, которая подралась с контролером.

На суде присутствовали контролер Лилия Борисовна и обвиняемая Наталья. Коллега контролера, очевидец, не смог присутствовать на суде, так как был в это время на другом заседании.

Выяснилось, что по данному делу было представлено две видеозаписи — от очевидцев случившегося (она попала в интернет) и с видеорегистратора контролера, коллеги потерпевшей.

Из-за чего начался инцидент

В суд предоставлена только видеозапись конфликта с регистратора коллеги пострадавшего контролера. У Лилии Борисовны камера не была включена, так как она уже заканчивала работу.

На записи видно, как контролер, проверяя оплату в троллейбусе, попросил выйти девушек, у которых проездных документов не было. На остановке эти девушки показывают паспорта, доказывая, что они еще несовершеннолетние. После чего контролер отходит. Потом снова возвращается к ним и заводит беседу о том, что надо оплачивать проезд.

В этот момент к разговору подключается обвиняемая Наталья со словами: «Хватит их трогать!» Она стояла рядом со своей дочерью и ждала трамвай.

Наталья сочла, что мужчина оскорблял девочек тем, что постоянно к ним подходил и делал замечания.

На записи слышно, как начинается словесная перепалка. Ребенок Натальи вмешивается, на что Лилия Борисовна говорит: «Когда взрослые разговаривают, младшие молчат». В ответ Наталья повышает тон и просит не кричать на ее дочь.

После этого Наталья ударила контролера в живот.

Согласно документам судмедэкспертизы, у контролера на животе никаких следов от ударов не обнаружено. У нее нашли только синяк на плече.

Наталью обвинили в умышленных действиях, нарушающих общественный порядок, выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия.

Сначала на заседании Наталья утверждала, что не могла ударить контролера. После просмотра видео неуверенно согласилась с тем, что произошло.

— Я из-за стресса не помню, был ли удар. Но допускаю, что такое было, это моя рука, — говорит она.

Женщина раскаивается в том, что совершила, говорит, что не было умысла бить контролера.

— Так нельзя себя вести. У меня сработала защитная реакция. Оскорбляли детей, моего ребенка в том числе. Это было не умышленно, это на эмоциях. У меня сработал материнский инстинкт.

Вторая часть конфликта, которая попала в СМИ

После удара между людьми начинается словесная перепалка. Когда подъезжает второй трамвай, в него заходят контролеры, за Лилией Борисовной идет Наталья и ругается.

Контролер рассказывает, что после первого удара не хотела никого трогать.

— Я уже собралась заходить в другой трамвай. А она шла за мной, дыша в затылок, я повернулась — она за мной. Она кричала вслед нехорошие слова, чуть-чуть некрасиво: «С*ка, не тронь ребенка», а я ей отвечала, что надо лучше воспитывать ребенка. Не выдержала и, как говорят в народе, «дала бычка».

В ответ на это Наталья ударила контролера по лицу. Лилия Борисовна сжала женщине руки и увела в угол остановки. Все это сопровождалось оскорблениями с обеих сторон конфликта.

Этот момент — вторая часть инцидента, он запечатлен на видео, но в возбуждении уголовного дела по этой ситуации было отказано как Наталье, так и Лилии Борисовне.

Как дело попало в суд

По словам Натальи, сначала на женщину завели административное дело, а позже — уголовное.

— У меня тоже были побои, но я их не снимала, потому что мы договорились о мирном соглашении. «Минсктранс» объяснил, что из-за того, что видео попало в интернет, они подают на меня в суд, — говорит Наталья.

В качестве компромисса, чтобы дело не доходило до суда, Наталье предлагали дать в СМИ комментарий о том, что она не безбилетный пассажир, а просто участник конфликта на остановке. Но Наталья решила никаких комментариев по этому вопросу не давать.

Что решил суд

Обвиняемая Наталья раньше к уголовной и административной ответственности не привлекалась. Говорит, что даже в милицию никогда не обращалась. Наталья одна воспитывает дочь и живет с матерью, инвалидом 2-й группы. Работает диспетчером, характеристика с места работы положительная, сказано, что женщина пользуется уважением среди коллег.

На заседании женщины друг перед другом извинились. Ни одна, ни вторая претензий не имеет. Потерпевшая уже не работает в «Минсктрансе», по ее словам, это не связано с конфликтом.

За хулиганские действия прокурор попросила назначить обвиняемой минимальное наказание по статье — штраф 50 базовых. Но даже потерпевшая Лилия Борисовна посчитала, что это много.

— Ничего себе, минимальное. Можно еще помягче? Чисто по-человечески. Она же одна воспитывает ребенка. И у нее мама-инвалид, — попросила она у судьи.

Суд постановил признать Наталью виновной в умышленных действиях, нарушающих общественный порядок, выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия, и на основании ч.1 ст. 339 УК назначить наказание в виде штрафа 30 базовых величин — 735 рублей.