В стране творится странная и очень дорогая вакханалия 8 Андрей Новиков, Onliner.by

1.11.2018, 8:33

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Кто-то очень любит бутафорскую роскошь за народные деньги.

Никто не любит карателей. Быть карателем — нелегкий труд. Но иногда мечтаешь, чтобы эти изверги примчались на мотоциклетах с пулеметами © и разнесли какую-нибудь халабуду вдребезги и пополам ©. А их все нет…

Тем временем творится странная и очень дорогая вакханалия: на фоне разбитых дорог растут триумфальные арки, при недостроенных мостах — перекладывается нормальная тротуарная плитка, срезается новый асфальт, строятся уродские скульптуры…

Кто-то очень любит бутафорскую роскошь за мои деньги. И совсем не боится карательных организаций.

Недавно видел чарующее фото: семь (!) человек с ножницами стоят, держатся за красную ленточку, собираются перерезать. Открывают Мероприятие. Все как один в штанах, видно, что серьезные люди, начальники. У каждого ножницы, где только насобирали.

Я в таких ситуациях ничего не могу с собой поделать: вместо того чтобы насладиться величием момента, представляю какие-то гнусности. Как накануне мероприятия — ой, Мероприятия! — секретарша Любочка в мыле собирала по кабинетам ножницы.

Но нужны же не простые, а золоченые и чтоб все одинаковые. И последние, как назло, не находятся, ужас. Мероприятие на грани срыва, у Леночки инфаркт, то есть, она же Любочка, да черт с ней, тут мир рушится… И в итоге какой-нибудь Федор Иванович стоит на церемонии как дурак с обычными канцелярскими ножницами, а такое не прощают, это же серьезные дела.

Я сейчас объясню, к чему это (я все могу объяснить!). Во время очередной поездки в Могилев я, едва съехав в жилые кварталы, исхитрился немножко побуксовать в какой-то слизи. Ну просто объезжал ямы на убитом асфальте и попал колесом. А в паре сотен метров радостно торчала свежепостроенная Триумфальная Арка.

Так вот, я уверен: именно эти величавые люди с ножницами — те самые любители сиротской роскоши. Они виноваты в арках, прикрывающих бардак. Как-то совсем потеряли края в последнее время. Раньше умещались в рамках жилищ, кабинетов и каракулевых шапок, теперь особенно яростно полезли наружу.

Историю могилевской Триумфальной Арки, построенной «на народные пожертвования» к приезду начальства, народ забудет, надеюсь, нескоро. Ну, для того и строили, чтобы напоминалочка была... Но жуть как интересно: с чего вдруг?! Кому из этих, в штанах и с ножницами, пришла такая идея? Из каких колониальных походов вы возвращались со славой и трофеями, что вам срочно понадобилась арка? Может, лучше разметку на дорогах нарисовать по всему Могилеву? Другой чудесный предмет роскоши (очень хочется написать «роскошы») — циклопическая лестница с фонтанами, мы про нее писали.

Пока строили, зверски уничтожили исторический слой, но речь сейчас о другом. Там еще хотят скульптуры поставить в ниши, надо больше роскоши, можем себе позволить! На эти деньги, наверное, можно было отгрохать еще один Могилев. Или запустить собственный Falcon. Или прибрать позор в дореволюционном здании штаба. Или яму какую на асфальте заделать. Слизь разровнять…

Но роскошь важнее. Ну явно что-то не то творится. И где жестокие финансовые проверки? Уголовные дела за нарушение исторического законодательства? Бессудные казни, в конце концов? Тишина… Центр моего Гомеля на днях судорожно покрывали тротуарной плиткой. Тоже к приезду начальства. То есть плитка там и так была нормальная, но любители роскоши велели ее отодрать и положить новую. Рабочие плакали, плевались, но делали. (Краеведы ходят теперь унылые: пока меняли плитку, исчезли миленькие колоритные люки времен Хрущева — Брежнева, а также старые гранитные бордюры.)

Искусно выложили неземной красоты квадратики. Сказали, прежнюю плитку не выкинут, а используют в других местах. Надеюсь, этот маневр (совершенный за мои деньги) войдет в учебники истории, логики и дизайна. Тем более что там все еще интересней. Я как-то уже распинался про асфальт, который у нас регулярно меняют. Не далее как два года назад внезапно ободрали нормальное покрытие в центре и молниеносно положили новое, прямо поверх люков.

Плевать на технологию. Буквально за сутки управились, все тогда обалдели. Глядя на наши долгострои, никто не подозревал, что такая скорость вообще возможна. (А начальство, как назло, прилетело на вертолете.) Не поверите, но этот асфальт на днях снова отодрали и положили новый. Мы обожаем начальство, но оно не могло бы приезжать пореже? У нас асфальт не успевает схватиться. В городе который год не достроена поликлиника, не можем скопить на обходную дорогу, мост начали строить и бросили, у меня под подъездом развалилась скамейка и перегорела лампочка.

А мы кладем плитку квадратиками и уничтожаем асфальтобетон. Ну где же вы, контролирующие и карательные органы, родименькие? Неужто и тут все правильно? Чу, едут! Нет, показалось… Видно, сейчас они нужнее в другом месте. Например, подвесили за ноги и трясут предпринимателя, который накосячил с господдержкой. Не устану вспоминать наш гомельский проспект Победы.

Один такой любитель роскоши однажды украсил его гранитными финтифлюхами за мои деньги. С тех пор каждый раз, когда разворачиваюсь там на машине и давлю пешеходов, поминаю этого руководителя добрым словом. Надеюсь, его разорвало от икания. Но каратели к нему так и не пришли… Точнее, пришли, но по другому поводу, это отдельная опера. Надо учитывать, что у них собственное представление о роскоши.

Сформированное трудным детством, кипяченым молоком с пенками, тяжело перенесенным дефицитом туалетной бумаги, бабушкиной салфеткой на телевизоре. Из этого и возникают циклопические лестницы в духе третьего рейха. Со скульптурами в нишах (Карл!). Эти любители красоты и богатства никогда просто так не назовут настоящую цену, которую я (вы) плачу за их тягу к прекрасному. Затевают ритуальный танец маленьких ужей на сковородке: «Это не из городского бюджета, а из республиканского. Город не потратил ни копейки».

А, тогда ладно. Посредством быстрого перекладывания денег из одного кармана в другой можно здорово сэкономить. Моя жена всегда так делает. Кстати, где эта носительница простой сермяжной мудрости? По законам жанра давно должна была появиться и выступить с какой-нибудь отрезвляющей репликой.

— А мне арка нравится! — кричит она из кухни, явно подбоченясь. — Но я бы еще красную полосу по диагонали… пустила, в общем.

Это важный момент. Не про «подбоченясь» (хотя!), а про «многим нравится». Многим также нравятся российские сериалы, белорусская эстрада, «две сосиски с манной кашей» и все вот это. Я тоже иногда вместо еды для детей покупаю что-то бесполезное, но кажущееся мне красивым. Например, электронные часы Montana (18 мелодий!) времен перестройки хочу приобрести. Только делаю это за свои деньги. Что и бесит.

Андрей Новиков, Onliner.by