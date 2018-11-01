Католики Беларуси отмечают День всех святых 1.11.2018, 8:51

Сегодня — последний большой праздник римо-католического литургического года.

Католики впервые отметили День всех святых в мае 609 (по другим источникам — 610-го) года, когда папа Бонифаций IV освятил в Риме бывший пантеон как храм в честь Богоматери и всех мучеников церкви. Уже при папе Григории III (731−741 годы) праздник был перенесен на 1 ноября — день поминания только тех святых, у которых в течение года не было своего праздника. Приурочили этот перенос к освящению в базилике Святого Петра часовни в честь Спасителя, его Пресвятой Матери, всех апостолов, мучеников и почивших во всем мире праведников. Сначала отмечать день Всех Святых 1 ноября стали в Англии и Ирландии, а уже с конца XI века — весь католический мир.

Традицией поминать усопших 2 ноября римо-католическая церковь обязана аббату бенедиктинского монастыря во Франции Одилону, который в 998 году распорядился в подчиненных ему монастырях отмечать этот день как поминальный.

Со временем два первых дня ноября слились в один праздник. В первый его день католики собираются в храмах на Святую Литургию и стараются не выполнять тяжелую работу. А на следующий день по традиции с самого утра посещают кладбища, чтобы привести в порядок могилы своих усопших родственников, помолиться за них и зажечь поминальные свечи.