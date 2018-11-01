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БРСМ и банан

  • Анна Северинец, «Радыё Свабода»
  • 1.11.2018, 9:13

Аргументы у них - червивые насквозь.

В этом трогательном видео, в котором завуч по воспитательной работе призывает детей идти в БРСМ, самое радостное то, что никто никому не лжет.

Например, завуч могла бы - могла бы! - петь о том, как хорошо живется в БРСМ, как изменится к лучшему жизнь каждого, кто получит членский билет, какие выгоды и доходы посыплются на голову каждого, кто будет теперь платить взносы. Но нет. Она честно, с извечной учительской тоской в голосе объясняет: «тупо» нужна цифра. Дети, прошу вас. Помогите гимназии.

Или этот неизвестный парень, который подключается в конце. Этот циничный и подлый парень, с которого в видео начинается эта извечная песня беспомощных образовательных взрослых про «испорченный аттестат». Он тоже не лжет. Не начинает вдохновенной песни про белорусский республиканский, лучший в мире. Он прямой, как железнодорожная рельса: нету билета - испортим аттестат. Как два пальца.

Хуже, когда врут. Хуже, если эту нехаризматичную, несимпатичную организацию, построенную на цифрах и приписках, криводушности и приказе, равнодушии и лжи, начинают представлять как сообщество единомышленников, как спасение от одиночества, как источник любви к товарищам и Родине. Подростки на самом деле жаждут этого: и общества, и спасения, и любви, и Родины. Это действительно можно отыскать в общественных организациях. Может быть, где-то такое можно отыскать и в БРСМ - в какой-либо райской деревушке, где от учителей не требуют цифр, где директор адекватно относиться к рейтингам и приказам «свыше», а во главе местной ячейки БРСМ стоит неравнодушный, душевно красивый, веселый и одержимый работой с детьми человек. Я не знаю, существует ли в мире такая деревенька, и школа в ней. Пусть бы существовала.

Намерения взрослых в этом видео понятны, их никто не скрывает. Тупо цифры давай. Тупо цифры.

А вот аргументы у них - червивые насквозь.

Во-первых, БРСМ - добровольная организация. Это вам скажут все, и в том числе - Лукашенко. Никто не имеет права тянуть в БРСМ силой. Если такое происходит - родители могут сразу же обратиться в районный отдел образования и предупредить, что в случае длительного давления будут жаловаться выше.

Во-вторых, испортить аттестат не так-то просто. Особенно, если он настоящий, этот аттестат. Можно испортить аттестат человеку, которому дорисовывают оценки, помогают на контрольных или обещали помочь на экзамене. Порча всех других аттестатов никогда не будет катастрофической – особенно, если родители поставят директора перед фактом: мы об угрозах знаем, и будем отслеживать все, что касается оценок нашего ребенка. Поверьте, перед этой угрозой родительского контроля любые выговоры за низкий процент БРСМ - детская игра.

В-третьих, никакой билет никакого БРСМ не влияет на поступление. Он может (очень редко) повлиять на получение места в общежитии - но гораздо больше, чем билет БРСМ, на это место влияет пребывание выпускника в базе данных одаренных детей, например. Сейчас с билетами БРСМ - 99% абитуриентов. Стоимость этих билетов все прекрасно знают. Смешно, чтобы это на что-то серьезно влияло.

Но самое радостное в этом видео - дети. Четырнадцатилетние дети, которые поднимают свой голос против системы и снисходительно смеются над глупостью взрослых, которые исходят пеной по какому-то смешному поводу - тупо цифры членов БРСМ.

А больше всего мне понравился парень с пеналом в виде банана. Я бы хотела себе такой пенал. Вообще, я думаю, это должно стать мемом - пенал-банан. Вместо тысячи слов и миллионов «тупо цифр». Банан вам, дорогие мои взрослые, которые сами платят взносы за детей, лишь бы сделать тупо цифру членов БРСМ.

Анна Северинец, «Радыё Свабода»


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