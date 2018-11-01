«Ответка» случилась 7 Телеграм-канал «СерпомПо»

1.11.2018, 9:24

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Фото: region29.ru

Не надо «рая».

«Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут», - как ни пугал Путин ядерным пеплом, циничный Запад ему снова не поверил.

А вот в чем президент был прав – недостатка в мучениках на Руси никогда не было. Не только замученных собственным государством или вынужденных ценой собственной жизни исправлять его ошибки, но и добровольных, готовых пожертвовать собой в борьбе против Системы.

Теракт в Архангельске – очередное тому подтверждение.

17-летний «студент-анархист» подорвал себя в здании местного УФСБ. Как пишут СМИ, он активно интересовался в соцсетях ходом дела «Нового Величия». Это, кстати, не единственное подобное дело, сфабрикованное ФСБ, с последующим выбиванием показаний из молодых людей. Так что рано или поздно подобная «ответка» могла случиться. И случилась.

Почему что-то выщелкивает в голове отдельных юных пассионариев или просто психопатов, как показало Керченское дело, не могут объяснить и опытные психологи.

Но главное другое – товарищи чекисты могут крутить себе дырки под новые звездочки на погонах. За организацию и героическую ликвидацию еще какого-нибудь левацко-анархистского подполья. А ведь с другой стороны есть националисты, и в их в структурах тоже полно и подростков, и внедренных туда провокаторов.

Но даже когда будут схвачены все условные каракозовы,халтурины, засуличи, перовские, желябовы, разоблачены все азефы, зубатовы и гапоны – органам будет чем заняться.

Пока с нами Путин в «бессмертный полк» мучеников будет постоянно прибывать пополнение. Из числа избитых Росгвардией на улицах школьников и студентов. Обворованных пенсионеров. Загоняемых в финансово-фискальный ГУЛАГ т.н. «самозанятых». 20 млн голодных и десятков миллионов нищих с зарплатой $10 в день, как в Африке.

Из тех, чей бизнес разорился из-за роста налогов или был отжат «силовиками». Кто угодил в кредитную кабалу, оставшись без работы в депрессивном моногороде.

Из тех, кто отсидел за перепост, «экстремизм», «оскорбление» или «госизмену». Из тех, чьи родные были замучены в отделениях ОВД и в ФСИН.

Из тех, чьи дети отравились ядом подмосковных свалок или погибли в кемеровском пожаре. Из тех, кто живет в бесконечных кущевках и кондопогах...

Аморальная полицейская система коррупционного чиновничьего беспредела сама приводит к появлению всевозможных «мстителей» и всяческих «приморских партизан».

И для власти в 100 раз страшнее не эксцессы вроде атаки антифа на химкинскую администрацию в 2010-м, не второкурсник с бомбой, а перекрытые пенсионерами из-за монетизации льгот трассы, как в 2005-м. Или схватки футбольных фанатов с ОМОНом из-за убитого товарища, как на Манежке в 2010-м.

Не исключено, что, когда-нибудь доведенные до отчаяния россияне вернут Путину продекламированные им в 2012 году есенинские строки: «Я скажу: «Не надо рая. Дайте родину мою».

Вот только что останется к тому моменту от этой родины?

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