Алексей Бага: Честь и хвала брестскому штабу 1 1.11.2018, 9:50

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Алексей Бага

Фото: fcbate.by

Главный тренер БАТЭ прокомментировал победу над брестским «Динамо».

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после победы над брестским «Динамо» (3:1) рассказал, что тренер брестчан Марцел Личка поздравил борисовскую команду с победой, пишет tribuna.com:

- После матча Личка зашел к вам в раздевалку…

– Нормальная практика. Зашел, поздравил. Сказал, что была хорошая игра. Простые слова, но очень приятные. Конечно, могут появиться всякие эмоции после игры. Но честь и хвала брестскому штабу. Цивилизованный поступок, – сказал Бага.