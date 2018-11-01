«Это была риелтор»: появились новые данные о задержании бизнесмена Израилевича 1.11.2018, 10:17

4,862

Аркадий Израилевич

Журналисты пообщались со знакомыми скандального бизнесмена.

Силовики задержали известного минского бизнесмена Аркадия Израилевича. Данную информацию tut.by подтвердили информированные источники. Как сообщала «Наша нiва», его задержали за дачу взятки.

«Аркаши стало слишком много [в информационном поле]. А когда у тебя еще много недоброжелателей…», — констатировал знакомый бизнесмена. Еще один собеседник надеется, что завтра «[по истечении 72 часов] Аркадий Львович окажется на свободе», потому что была «чистая провокация». «Никто взятки не давал. Это неправда. Была подставная риелтор», — утверждает он.

Аркадий Израилевич является совладельцем группы компаний ИВ, которая построила ряд бизнес-центров и жилых домов в Минске. Бизнесмен также занимался торговлей нефтепродуктами. Имеет долю в асфальтобетонном заводе в Минске. Израилевич входит в сотню самых влиятельных бизнесменов страны по версии «Ежедневника».

При этом Аркадий Израилевич вел себя нетипично для белорусского бизнесмена: в то время, как все остальные богатые люди стараются появляться в СМИ только по позитивным поводам, скандальные поступки Израилевича общество обсуждало ли не ежемесячно.

Так, известность он получил из-за косвенной причастности к ресторану в Куропатах.

Израилевич даже подавал в суд на издание «Новы час», однако проиграл процесс.

После он на видео дрался с активистами «Куропатской вахты», публично радовался их задержаниям.

Касательно репрессированных людей в самих Куропатах Израилевич сказал так: «Возможно, там лежат те, кого и надо было расстрелять».

Но особенное возмущение у людей, даже никак не ангажированных в Куропатское противостояние, Израилевич вызвал своим поступком в отношении инвалида Юрия Таболина - истории нет еще и недели.

Суть конфликта, который произошел 27 октября в Минске, была в том, что дорогая машина Израилевича была припаркована на месте для инвалидов. В результате Таболин, который имел право стоять на этом месте, подпер «Бентли» Израилевича.

По словам Таболина, через полчаса ему позвонили со словами «убери машину, а то будет нечего убирать», а потом еще и отругали в духе «не зря тебя природа обделила».

Чтобы уладить конфликт Израилевич предлагал Таболину приехать к нему на офис и взять деньги, но тот отказал.

На момент публикации связаться с силовыми органами возможности нет.