Определен самый полезный утренний напиток 6 1.11.2018, 9:59

3,557

Его использовали тысячи лет назад.

Для тонизации организма диетологи предлагают утром выпивать стакан чистой воды с натертым имбирем. Улучшить вкус напитка поможет лимон и мед, пишет enovosty.com.

Еще тысячи лет назад имбирь использовали китайские знахари. С его помощью лечили простудные заболевания, улучшали состояние кожи и волос, а также повышали аппетит.

На данный момент известно о многих полезных свойствах имбиря.

Он является отличным средством профилактики от рака, а также лечит гастрит. Все это благодаря наличию в составе эфирных масел, являющихся антиоксидантами. Они борются со свободными радикалами и предупреждают разрушение клеток. А выпитый натощак имбирный напиток помогает заживлению болевых очагов в желудке. Медики призывают 0,5 г тертого имбиря заливать 200 мл воды.

Также имбирь является отличным средством для избавления от усталости, депрессии и сонливости. Данный корень отлично стимулирует головной мозг и улучшает кровообращение.

Еще китайские древние лекари призывали употреблять имбирную воду для укрепления иммунитета. Благодаря этому регулярному утреннему ритуалу можно позабыть о сезонных простудах и гриппе.

Также имбирь несет пользу для костей. Его полезно употреблять страдающим от артрита, подагры и других заболеваний суставов. Помимо этого, он улучшает состояние зубной эмали.