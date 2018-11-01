Врач из Бреста: Я жила обычной жизнью и вдруг превратилась в революционера 11 1.11.2018, 10:27

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Брестчанка рассказала, почему каждое воскресенье она выходит на главную площадь города.

Врач, потерявшая работу после участия в митинге против строительства аккумуляторного завода, в интервью «Салідарнасці» рассказала, почему каждое воскресенье она выходит на главную площадь Бреста, и какими последствиями для здоровья жителей может обернуться запуск предприятия.

Татьяна Фесикова работала в инсультном отделении центральной городской больницы Бреста врачом-неврологом, оказывала экстренную неврологическую помощь пациентам.

– Я работала в качестве совместителя. На зарплату врача прожить невозможно, и мне пришлось искать основной источник дохода – я устроилась в фармацевтическую компанию, – делится собеседница.

Чтобы не потерять категорию и квалификацию, Татьяна осталась на полставки в больнице:

– Я в профессию пришла не случайно. Это была моя детская мечта. Мой папа – врач-невролог. Для меня было важно сохранить эту работу.

29 апреля в парке воинов-интернационалистов прошел митинг против строительства аккумуляторного завода. Татьяна приняла в нем участие. На следующий день после акции ей объявили об увольнении.

За эту наклейку на одежде Татьяну оштрафовали на 10 базовых величин. Все фото из личного архива Татьяны Фесиковой

– Главный врач сказал мне, что в моих услугах больше не нуждаются.

Татьяна была ошеломлена настолько, что на следующий день опять пришла к нему на разговор:

– Я не могла поверить в то, что меня увольняют. 16 лет проработала в этом лечебном учреждении, не имела никаких взысканий и замечаний и в один день стала не нужна.

По словам Татьяны, наниматель счел основанием то, что в отделение принимают сотрудника по основному месту работы, а ее как совместителя увольняют.

– Хотя на тот момент в отделении были свободные ставки. Они есть и сейчас, потому что работа у нас сложная. Тяжелые больные, ночные дежурства. 250 рублей я там получала на полставки. Очевидно, что предлог был надуманный. Это просто был способ со мной распрощаться.

Татьяна решила восстанавливать свои права в судебном порядке:

– На тот момент, когда меня увольняли, у меня уже не было основного места работы, и, по мнению моих адвокатов, ко мне не имели права применять статью как к совместителю.

По словам Татьяны, процесс был резонансным. Ее пришли поддержать на суде люди, которые выступают против строительства завода АКБ.

– Судья неоднократно предлагал мировую заключить, но главврач не пошел на мировое соглашение. Суд посчитал, что уволили меня на законных основаниях.

Татьяна обжаловала решение в областном суде – результат тот же. Врач планирует дойти до Верховного суда.

– Я поплатилась за то, что высказала свое мнение – гражданина, мамы, врача.

– Чувствовали ли вы поддержку после увольнения со стороны своих коллег?

– К сожалению, нет. Единицы позвонили и поддержали, остальные сказали, что я сама виновата в сложившейся ситуации, что мне надо было молчать и не высовываться. А потом до меня доходили отголоски, что мы, активисты, выступающие против строительства аккумуляторного завода компании «АйПауэр», куплены, что нам платит кто-то деньги за наши протесты.

Я жила спокойной обычной жизнью и вдруг превратилась в злостного нарушителя, в «революционера», как меня назвал заместитель начальника РОВД.

– Как это произошло?

– В воскресенье, 7 октября, нас с Юлией Зубик задержали на центральной площади города. На глазах у людей милиционеры отвели в «буханку», доставили в Ленинский РОВД. Заместитель начальника сказал, что он разговаривает с людьми профилактически только один раз.

Он меня предупредил, что я занимаюсь революционной деятельностью. Учитывая мои заслуги и благородное происхождение, он меня отпускает, но в следующий раз, если это повторится, я проведу ночь и не одну, наверное, в изоляторе до суда, до рассмотрения административного дела.

– Как вы стали «революционером» в глазах милицейского начальника?

– Как и многие жители Бреста, я ничего не знала о том, какое предприятие строят недалеко от города. В канун нового 2018 года моя соседка прочитала на новостном портале материал – так мы узнали о строительстве аккумуляторного завода. Начали искать информацию. Первый документ, который я увидела, был ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду – прим. «С»). Раньше для меня это был непонятный набор букв. Когда я начала его читать, меня охватил страх и ужас. На каждой странице этого документа я увидела многократно повторяющееся слово «свинец».

Я поняла, что пришла беда, и она рядом, в четырех километрах от моего дома (Татьяна живет в поселке Стимово – прим. «С»), который я с любовью обустраивала. С того момента моей тихой размеренной жизни пришел конец. Началась борьба, противостояние беззаконию, которое длится уже 10 месяцев.

Этот плакат Татьяна с сыном нарисовали для встречи с чиновниками в деревне Тельмы

В инициативной группе против строительства завода объединились люди, которые живут в непосредственной близости со стройкой.

– Люди понимают, что всем их планам придет конец вместе с этим заводом. Нас беда сплотила. Рядом оказались сильные, смелые, неравнодушные люди. За эти 10 месяцев я повстречала столько хороших людей, сколько за всю жизнь не встречала. Это настоящие люди, готовые жертвовать временем и средствами, чтобы добиться цели. А цель у нас одна – уберечь себя, своих родных и близких, свой город от свинцовой катастрофы.

Активисты из Бреста записали песню «Жить» (музыка Игоря Матвиенко и народные слова). Клип сняли с целью привлечь внимание к протесту в связи со строительством аккумуляторного завода. На Ютубе он собрал более 137 000 просмотров и более двух тысяч комментариев.

Брестские активисты написали около ста писем с просьбой поддержать их известным белорусам, среди которых Дарья Домрачева, Виктория Азаренко, Светлана Алексиевич и другие. Обращение разослали через соцсети. Откликнулись несколько человек. Среди них – художник Алесь Пушкин, журналист Глеб Лободенко, актер Виктор Шалкевич, группа «Стары Ольса».

После единственного разрешенного властями Бреста митинга власти не разрешили ни одной акции против аккумуляторного завода. Каждое воскресенье люди выходят на главную площадь города кормить голубей.

– У нас нет законного способа достучаться до властей. Мы пытаемся привлечь внимание молчаливыми протестами, – объясняет Татьяна. – Наши активисты использовали все возможные способы и средства, мы обращались с открытым письмом к властям, но нас не слышат, ответов на наши вопросы не дают, их просто игнорируют. Нас власть загнала в тупик, мы не видим выхода.

В конце июля жители поселка Стимово узнали о приезде заместителя премьер-министра Анатолия Калинина. Мамы с детьми вышли на улицу с растяжкой «Брестчанки против свинца».

– Когда увидели, что собрались люди, маршрут топ-чиновника поменяли, и к нам никто не заехал, – вспоминает Татьяна.

После этого мероприятия у дома активистки дежурила милиция. Татьяна обратилась к соседям за поддержкой.

– Когда стал собираться народ и спрашивать, что милиция здесь делает, сотрудники ретировались. Я была вынуждена на время уехать из города, –рассказывает активистка.

Татьяна называет главную причину, почему люди выступают против аккумуляторного завода:

– В документах утверждается, что предприятие не нанесет существенного вреда экологии и населению. По нашему мнению, данные для этих расчетов выполнены по поддельной справке.

В заключении говорится о том, что выбросы с завода АКБ составят три килограмма в год. Мы нашли подобное предприятие в Италии, на муниципальном сайте опубликована справка, в которой названо количество выбросов – триста килограммов в год. Наши активисты, обеспокоенные занижением показателей, обратились в Минприроды, в КГК, в КГБ, но ответов не получили.

Кроме выбросов, которые опасны для нашего здоровья, завод добавит еще отходов. Сегодня в Беларуси нет способов переработки и утилизации этих отходов. Свинец относится к чрезвычайно опасным веществам. Он влияет он на все органы. Особенно подвержены его воздействию женщины – беременные и детородного возраста. Еще одна группа риска дети – они будут рождаться с аномалиями, маловесными, у них будет интеллектуальная недостаточность, снижение памяти, внимания, снижен будет IQ. В будущем это обернется потерей интеллектуального потенциала страны и приведет к экономическим потерям.

Первое выступление Татьяны Фесиковой (начало на отметке 3:22:56) на общественном обсуждении в деревне Тельмы сорвало овации

– Татьяна, вы до сих пор не нашли работу врача?

– Да. Пару недель назад меня пригласили на работу в частный медцентр в Бресте, сказали, что их администрация в Минске обеспокоена моей судьбой.

В день, когда надо было выходить на работу, позвонила директор, извинилась и сказала, что не может меня трудоустроить.

Накануне этого звонка со мной проводил профилактическую беседу замначальника РОВД, который, между прочим, поинтересовался: «А вы что, хотите в медцентр устроиться работать?» Откуда вы знаете, спросила я. «Я по роду своей деятельности должен знать все», ответил милиционер.

– Что будете делать, если завод запустят?

– Если хочешь сохранить семью, здоровье свое и детей, ты вынужден будешь собрать вещи и уезжать подальше от свинцового монстра.

Мировой опыт говорит о том, что вокруг предприятий такого рода происходит заражение свинцом. Это производство по определению не может быть безопасным.

Рядом с заводом находятся сельхозугодья, предприятия пищевой промышленности. Это значит, что свинец будет в молоке, твороге и других продуктах, которые мы будем потреблять.

…Мы верим, что как гуси спасли Рим, так голуби спасут Брест. Каждое воскресенье в полдень мы будем приходить кормить голубей. Нас не запугают, за нами правда. Мы убеждены, что даже если этот завод откроется, он вынужден будет закрыться, только последствия будут катастрофические, миллионы долларов нужно будет потратить на восстановление земель.