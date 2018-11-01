Андрей Илларионов: Патриарх Кирилл нарушил заповедь 14 1.11.2018, 10:55

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Глава РПЦ впал в грех нарушения девятой библейской заповеди.

Выступая вчера на фестивале "Вера и слово", патриарх Кирилл впал в грех нарушения девятой библейской заповеди: "Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего". (Исх. 20:2-17), пишет Андрей Илларионов в своем ЖЖ.

Патриарх Кирилл: ...И когда нам сегодня говорят, что Константинополь имеет право принимать апелляции из других церквей и судить и ссылаются на каноны Четвертого Вселенского Собора, то это просто обман. Канон ясно говорит о том, что он имеет право апелляции только по отношению к митрополитам, входящим в его юрисдикцию.

Д.Козлова: И в данном случае патриарх Кирилл подчеркивает, что Москва не может не реагировать на такие нарушения канонического права, поскольку это создаст прецедент, и фактически тогда получается, что с разрешения Русской православной церкви будет происходить изменение канонического права в православии.

Негодование Кирилла вызвал п.3 Коммюнике Синода Вселенского патриарха от 11 октября 2018 г.:

Принять и рассмотреть петиции Филарета Денисенко, Макария Малетича и их последователей, оказавшихся в расколе не по догматическим причинам, в соответствии с каноническими прерогативами Константинопольского Патриарха принимать петиции иерархов и другого духовенства от всех Автокефальных Церквей.

Это негодование Кирилла лишено канонических оснований.

Как известно, своим решением от 11 октября 2018 г. Синод Вселенского патриархата еще раз напомнил всему миру, что он не передавал Киевскую митрополию Московской патриархии, а единственное право, предоставленное им Москве в 1686 г., т.е. право хиротонии Киевского митрополита, этим решением Синода было отозвано. Таким образом, юрисдикция на Киевскую митрополию и всех ее клириков с 11 октября в полном объеме принадлежит не Москве, а Константинополю.

Во-вторых, даже в том случае, если бы юрисдикция Московского патриарха на Киев продолжала бы сохраняться (чего сейчас уже нет), то правила Четвертого Вселенского собора (это одна из важных составных частей действующего православного канонического права) действительно предоставляют духовному лицу, оказавшемуся в конфликтной ситуации в своей епархии, право обращения с апелляцией напрямую к Константинопольскому патриарху.

Правила Святого Вселенского Четвертого Собора, Халкидонского (451 г.):

Правило 9.

Аще который клирик с клириком же имеет судное дело, да не оставляет своего Епископа, и да не пребегает к светским судилищам. Но сперва да производит свое дело у своего Епископа или, по изволению того же Епископа, избранные обеими сторонами да составят суд. А кто вопреки сему поступит: да подлежит наказаниям по правилам. Аще же клирик со своим, или со иным Епископом имеет судное дело: да судится в областном Соборе. Аще же на Митрополита области Епископ, или клирик имеет неудовольствие: да обращается, или к Экзарху великия области, или к престолу царствующего Константинополя, и пред ним да судится.

Правило 17.

По каждой епархии, в селах, или предградиях сущие приходы, должны неизменно пребывати под властию заведывающих оными Епископов: и наипаче, аще, в продолжении тридесяти лет, бесспорно имели оные в своем ведении и управлении. Аще же не далее тридесяти лет был, или будет о них какой спор: то да будет позволено почитающим себя обиженными, начати о том дело пред областным Собором. Аще же кто будет обижен от своего Митрополита: да судится пред Экзархом великия области, или пред Константинопольским престолом, якоже речено выше. Но аще Царскою властию вновь устроен, или впредь устроен будет град: то распределение церковных приходов да последует гражданскому и земскому порядку.

Значение 9-го правила Четвертого Вселенского собора подчеркивает, в частности, Курс церковного права – "единственный в России полный курс лекций по церковному каноническому праву" (из аннотации), подготовленный Владиславом Цыпиным, "доктором церковной истории, доктором церковного права,кандидатом богословия, профессором и заведующим кафедрой церковно-практических дисциплин, преподавателем Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии, членом Межсоборного присутствия русской Православной церкви, членом Епархиального суда Московской городской епархии" (из статьи в Википедии), курс, "рекомендованный к изданию Советом Московской Духовной Академии и предназначенный для священнослужителей, студентов богословских учебных заведений, юристов" (также из аннотации к учебнику).

На стр. 207 указанного Курса церковного права читаем:

"Впервые экзархов как иерархов, отличных от митрополитов, упоминают отцы Халкидонского Собора в 9-м правиле: "Аще же на митрополита области епископ или клирик имеет неудовольствие, да обращается или к экзарху великия области, или к престолу царствующаго Константинополя".

О важности действия 9-го и 17-го правил Четвертого Вселенского собора недавно напомнил, в частности, архиепископ Тельмисский Иов (Геча): "согласно 9-го и 17-го правила Четвертого Вселенского Собора, Вселенский патриарх имеет право принимать апелляции (екклитон) от клириков и епископов (в том числе других Поместных Церквей)".

Пожалуй, самое удивительное заключается в том, что 9-е и 17-е правила Четвертого Вселенского собора только что были признаны Священным Синодом Русской Православной церкви (и, следовательно, самим Патриархом Кириллом), принявшим Заявление от 15 октября 2018 г. – в качестве канонов спорных, но все же действующих и, следовательно, существующих:

"В своем решении оправдать лидеров раскола и "узаконить" их иерархию Священный Синод Константинопольской Церкви ссылается на несуществующие "канонические привилегии Константинопольского Патриарха принимать апелляции архиереев и клириков из всех автокефальных Церквей". Эти претензии в том виде, в каком они ныне Константинопольским Патриархом осуществляются, никогда не имели поддержки полноты Православной Церкви..."

Утверждение "никогда не имели поддержки", естественно, не соответствует действительности, поскольку эти правила действуют с того момента, когда решения Четвертого Вселенского Собора были утверждены следующим, Пятым Вселенским Собором в 553 г., т.е. уже почти полторы тысячи лет.

Более того, заявляя о неполной поддержке этих правил (кстати, кем, кроме Москвы, они не поддерживаются?), РПЦ тем самым признает, что какими-то другими автокефалиями в Православной церкви эти правила все же поддерживаются. Например, они точно поддерживаются и даже, по признанию РПЦ, "осуществляются" Вселенским патриархатом, а также, очевидно, другими греческими, и, возможно, другими поместными церквями, кроме Москвы. Следовательно, эти правила по-прежнему являются действующими, хотя, по мнению РПЦ, и спорными.

Строго говоря, Московская патриархия имеет полное право предложить своим коллегам в других поместных церквях пересмотреть те правила, какие ей не нравятся. Но для того, чтобы предложение Московской патриархии вошло в силу в качестве исправленной/уточненной части православного канонического права, необходимо собрать Вселенский собор, принять соответствующее (устраивающее Москву) решение, а затем дождаться следующего Вселенского собора, который и утвердит решения предыдущего. Таковы канонические правила внесения изменений в действующее каноническое право. А до момента вступления в действие таким образом внесенных изменений действует нынешнее право.

Таким образом, утверждение патриарха Кирилла о том, будто бы каноны Четвертого Вселенского собора, дающие Константинополю право "принимать апелляции из других церквей и судить – это просто обман", само оказывается просто обманом.