Белорусы должны банкам более $5 миллиардов 4 1.11.2018, 11:06

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Фото: БелТА

За последние девять месяцев задолженность только выросла.

Белорусы должны банкам 10 840,7 млн рублей. С начала года задолженность физлиц перед банками увеличилась на 1 859 млн рублей. Такая информация следует из Статистического бюллетеня Национального банка №9, пишет myfin.by.

На 1 января текущего года задолженность физлиц по кредитам в национальной валюте, выданным белорусскими банками, составляла 8 981,1 млн рублей.

В общей сумме задолженности в 10 840 млн рублей кредиты на потребительские нужды составляют 4 019,7 млн рублей. За девять месяцев они выросли на 919,9 млн рублей: на 1 января задолженность белорусов по потребительским кредитам составляла 3 099,8 млн рублей.

Кредиты на финансирование недвижимости на 1 октября составили 6 866,2 млн рублей. На 1 января эта цифра была равна 6 022,1 млн рублей.