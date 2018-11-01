BBC включил фильм по сценарию Адамовича в сотню лучших картин на иностранном языке 1.11.2018, 11:23

В сотню вошли фильмы 67 разных режиссеров из 24 стран мира, снятые на 19 языках.

Издание BBC Culture предложило 209 кинокритикам из 43 стран мира определить лучшие фильмы в мире, снятые не на английском языке. Об этом пишет «Новое время».

Три года назад издание BBC Culture запустило первый крупный проект, в котором предложило критикам со всего мира выбрать 100 лучших американских фильмов. Потом последовали обзоры 100 лучших фильмов 21 века и лучшие комедии всех времен и народов также среди американских фильмов.

В этом году издание решило сместить фокус внимания с Америки на остальной мир и предложила 209 критикам из 43 стран мира определить 100 лучших фильмов, снятых не на английском языке.

По итогам опроса оказалось, что в сотню вошли фильмы 67 разных режиссеров из 24 стран мира, снятые на 19 языках. Французский язык можно назвать вторым международным языком кино – 27 фильмов из 100 сняты на нем, 12 фильмов сняты на мандаринском наречии китайского языка, по 11 фильмов на итальянском и японском.

25 фильмов в топе снято режиссерами Восточной Азии.

Что касается половой принадлежности режиссеров, то в список попали лишь четыре фильма, снятые женщинами.

На 59-м месте оказался фильм «Иди и смотри» Элема Климова по книге и сценарию Алеся Адамовича. Фильм показал карательную акцию нацистов глазами мальчика. Это совместный проект «Беларусьфильма» и «Мосфильма», снятый в 1985 году.

Смотрите, совпали ли ваши вкусы со вкусами критиков.

100. Пейзаж в тумане (Теодорус Ангелополус, Греция, 1988)

99. Пепел и алмаз (Анджей Вайда, Польша, 1958)

98. Солнечные дни (Цзян Вень, Китай, 1994)

97. Вкус вишни (Аббас Киорастами, Франция-Иран, 1997)

96. Шоа (Клод Ланцман, Франция, 1985)

95. Плывущие облака (Микио Нарусэ, Япония, 1955)

94. Где дом друга? (Аббас Киорастами, Иран, 1987)

93. Зажги красный фонарь (Чжан Имоу, Китай, 1991)

92. Сцены из супружеской жизни (Ингмар Бергман, Швеция, 1973)

91. Мужский разборки (Жюль Дассен, Франция, 1955)

90. Хиросима, любовь моя (Ален Рене, Франция, 1959)

89. Земляничная поляна (Ингмар Бергман, Швеция, 1957)

88. Повесть о поздней хризантеме (Кендзи Мидзогути, Япония, 1939)

87. Ночи Кабирии (Федерико Феллини, Италия, 1957)

86. Взлетная полоса (Крис Маркер, Франция, 1962)

85. Умберто Д. (Виттория Де Сика, Италия, 1952)

84. Скромное обаяние буржуазии (Луис Бунюэль, Франция, 1972)

83. Дорога (Федерико Феллини, Италия, 1954)

82. Амели (Жан Пьер Жене, Франция, 2001)

81. Селин и Жюли совсем заврались (Жак Риветта, Франция, 1974)

80. Забытые (Луис Бунюэль, Франция, 1950)

79. Ран (Акира Куросава, Япония, 1985)

78. Крадущийся тигр, затаившийся дракон (Энг Ли, Китай, 2000)

77. Конформист (Бернардо Бертолуччи, Италия, 1970)

76. И твою маму тоже (Альфонсо Куарона, Мексика, 2001)

75. Дневная красавица (Луис Бунюэль, Франция, 1967)

74. Безумный Пьеро (Жан Люк Годар, Франция, 1965)

73. Человек с киноаппаратом (Дзига Вертов, СССР, 1929)

72. Жить (Акира Куросава, Япония, 1952)

71. Счастливы вместе (Вонг Кар Ваи, Гонконг-Япония-Корея, 1997)

70. Затмение (Микеланджело Антониони, Италия-Франция, 1962)

69. Любовь (Михаэль Ханеке, Франция-Германия-Австрия, 2012)

68. Сказки туманной луны после дождя (Кэндзи Мидзогути, Япония, 1953)

67. Ангел-Истребитель (Луис Бунюэль, Мексика, 1962)

66. Страх съедает душу (Райнер Вернет Фасбиндер, Германия, 1974)

65. Слово (Карл Теодор Дрейер, Дания, 1955)

64. Три цвета: Синий (Кшиштоф Кесьлевский, Польша, 1993)

63. Весна в городке (Фэй Му, Китай, 1948)

62. Touki Bouki (Джибрил Диоп-Мамбети, Сенегал, 1973)

61. Управляющий Сансе (Кэндзи Мидзогути, Китай, 1954)

60. Презрение (Жан Люк Годар, Франция, 1963)

59. Иди и смотри (Элем Клим, СССР, 1985)

58. Мадам де… (Макс Офюльсом, Франция-Италия, 1953)

57. Солярис (Андрей Тарковский, СССР, 1972)

56. Чунгкингский экспресс (Вонг Карвай, Гонгконг, 1994)

55. Жюль и Джим (Франсуа Трюффо, Франция, 1962)

54. Есть, пить, мужчина, женщина (Энг Ли, Китай, 1994)

53. Поздняя весна (Ясудзиро Одзу, Япония, 1949)

52. Наудачу, Бальтазар (Робер Брессон, Франция, 1966)

51. Шербурские зонтики (Жак Деми, Франция, 1964)

50. Аталанта (Жан Виго, Франция, 1934)

49. Сталкер (Андрей Тарковский, СССР, 1979)

48. Виридиана (Луи Бунюэль, Франция, 1961)

47. 4 месяца, 3 недели и 2 дня (Румыния, Кристиан Мунджиу, 2007)

46. Дети райка (Марсель Карне, Франция, 1945)

45. Приключение (Микеланджело Антониони, Италия – Франция, 1960)

44. Клео от 5 до 7 (Аньес Варда, Франция, 1962)

43. Красивая работа (Клер Дени, Франция, 1999)

42. Город Бога (Фернанду Мейреллиша и Кати Лунд, Бразилия-Франция, 2002)

41. Жизнь (Чанг Имоу, Китай, 1994)

40. Андрей Рублев (Андрей Тарковский, СССР, 1966)

39. Крупный план (Аббас Киаростами, Иран, 1990)

38. Яркий летний день (Эдвард Янг, Тайвань, 1991)

37. Унесенные призраками (Хаяо Миядзаки, Япония, 2001)

36. Великая иллюзия (Жан Ренуар, Франция, 1937)

35. Леопард (Лукино Висконти, Италия-Франция, 1963)

34. Небо над Берлином (Вим Вендерс, ФРГ-Франция, 1987)

33. Время развлечений (Жак Тати, Франция-Италия, 1967)

32. Все о моей матери (Педро Альмадовар, Испания-Франция, 1999)

31. Жизнь других (Флориан Хенкель фон Доннерсмарк, Германия, 2006)

30. Седьмая печать (Ингмар Бергман, Швеция, 1957)

29. Олдбой (Пак Чхан Ук, Республика Корея, 2003)

28. Фанни и Алекандр (Ингмар Бергман, Швеция, 1982)

27. Дух улья (Виктор Эрисе, Испания, 1973)

26. Новый кинотеатр Парадизо (Джозеппе Торнаторе, Испания, 1988)

25. Один и два (Эдвард Янг, Китай-Япония, 2000)

24. Броненосец Потемкин (Сергей Эйзенштейн, СССР, 1925)

23. Страсти Жанны Д’Арк (Карл Теодор Дрейер, Германия, 1928)

22. Лабиринт Фавна (Гильермо дель Торро, Мексика-Испания-США, 2006)

21. Развод Надера и Симин (Асгар Фархади, Иран, 2011)

20. Зеркало (Андрей Тарковский, СССР, 1974)

19. Битва за Алжир (Джилло Понтекорво, Италия, 1966)

18. Город скорби (Хоу Сяосянь, Китай, 1989)

17. Агирре, гнев божий (Вернер Герцог, ФРГ, 1972)

16. Метрополис (Фриц Ланг, Германия, 1927)

15. Песнь дороги (Сатьяджит Рай, Индия, 1955)

14. Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080 (Шанталь Акерман, Франция, 1976)

13. М (Фриц Ланг, Германия, 1931)

12. Прощай, моя наложница (Чэнь Кайгэ, Китай-Гонконг, 1993)

11. На последнем дыхании (Жан Люк Годар, Франция, 1960)

10. Сладкая жизнь (Федерико Феллини, Франция-Италия, 1960)

9. Любовное настроение (Вонг Карвай, Гонконг-Китай, 2000)

8. Четыреста ударов (Франсуа Трюффо, Франция, 1959)

7. 8 ½ (Федерико Феллини, Италия, 1983)

6. Персона (Ингмар Бергман, Швеция, 1966)

5. Правила игры (Жан Ренуар, Франция, 1939)

4. Расемон (Акира Куросава, Япония, 1950)

3. Токийская повесть (Ясудзиро Одзу, Япония, 1953)

2. Похитители велосипедов (Виттория де Сика, Италия, 1948)

1. Семь самураев (Акира Куросава, Япония, 1954)