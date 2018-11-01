Сделка саудитов с США обрушила цены на нефть 2 1.11.2018, 11:44

1,660

За октябрь Brent подешевела на 13%, чего рынок не видел с июля 2016 года.

Цены на нефть падают третий день подряд и завершают октябрь рекордным за 2,5 года снижением на фоне резкого роста добычи в Саудовской Аравии, России и США, пишет finanz.ru.

На торгах в среду стоимость сорта Brent обновила минимумы с конца августа. К 21.40 мск январские контракты на Brent продавались на лондонской бирже ICE по 74,76 доллара за баррель, теряя 1,6% за день торгов и 3,8% с начала недели.

За октябрь Brent подешевела на 13%, чего рынок не видел с июля 2016 года. Тогда за месяц котировки обвалились на 15% из-за роста из добычи в Ливии и Нигерии, которые восстанавливали нефтяную промышленность после гражданских войн.

Теперь же дополнительные объемы качают ключевые игроки. Под давлением администрации Дональда Трампа, который неоднократно требовал от ОПЕК "снизить цены", а затем пригрозил Саудовской Аравии санкциями за убийство журналиста Джамаля Хашогги, королевство взвинтило поставки с 9,8 до 10,7 млн баррелей в сутки.

В ближайшее время Эр-Рияд выйдет на устойчивые 11 млн баррелей в день, а в случае необходимости доведет добычу до 12 млн баррелей, заявил на прошлой неделе министр энергетики Халед аль-Фалих.

Россия также присоединилась к нефтяной гонке и на конец октября побила советский рекорд, качая 11,4 млн баррелей ежедневно, отчиталось в среду ЦДУ ТЭК.

Добыча в США тем временем вышла на новый максимум в 11,2 млн баррелей в сутки за счет восстановления сланцевых проектов, стоявших во время сезона ураганов.

В результате американский рынок "черного золота" снова оказался в состоянии избытка, отчиталось Минэнерго США в среду. На минувшей неделе спрос превысил предложение на 3,2 млн баррелей- эти объемы осели в коммерческих хранилищах, запасы которых растут третью неделю подряд, в то время как НПЗ сокращают закупки из-за сезонных профилактических работ. В конечном итоге рынок стремится к балансу, и его обеспечивает экспорт, говорит аналитик OPIS Том Клоза: дополнительные объемы уходят зарубежным покупателям и давят на уже на мировые цены.

На минувшей неделе Штаты увеличили экспорт на 305 тысяч баррелей в сутки, до 2,485 млн баррелей в день. По объему поставок они обошли 9 из 14 стран-членов ОПЕК.

Больше продают на внешние рынки лишь Саудовская Аравия (7,2 млн баррелей в день), Россия (5,2 млн баррелей), Ирак (3,8 млн баррелей), Канада (3,2 млн баррелей) и Объединенные Арабские Эмираты (2,7 млн баррелей).

Администрации Трампа необходимо добиться снижения цен на бензин к ноябрьским выборам в конгресс, говорит Клоза: в ход идут не только внешнеполитические, но и внутренние рычаги.

Американское Минэнерго с начала октября продает нефть из стратегических резервов, каждую неделю наращивая объемы: на первой неделе рынок получил миллион баррелей, на второй 1,2 млн, а на прошлой - 1,5 млн.

Трампу нужно снизить цены в район 60 долларов за баррель WTI, считает Клоза, и с большой вероятностью он своей цели добьется.