Фридрих Мерц: ХДС нужны прорыв и обновление 1.11.2018, 11:57

Фридрих Мерц

Фото: Reuters

Кандидат в преемники Меркель рассказал о новой стратегии для партии.

Христианско-демократическому союзу (ХДС) необходимы "прорыв и обновление". Об этом заявил бывший глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) на пресс-конференции в Берлине в среду, 31 октября, передает dw.com.

По его словам, ХДС не должен мириться с появлением в земельных и федеральном парламентах партий с "левого и правого флангов" демократической системы.

"Как убежденный европеец и сторонник трансатлантических связей буду всегда держать в поле зрения Германию и наших партнеров в мире. Мир и стабильность можно сохранить только сообща", - написал политик в своем микроблоге Twitter.

Ich stehe für Aufbruch und Erneuerung. Als überzeugter Europäer und Transatlantiker werde ich immer beides im Blick haben: Deutschland und unsere Partner in der Welt. Frieden und Stabilität lassen sich nur gemeinsam erhalten. — Friedrich Merz (@friedrich_merz) 31 октября 2018 г.

Мерц, который в декабре текущего года будет баллотироваться в председатели ХДС вместо канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), хочет, чтобы рядовые члены партии участвовали в принятии решений об обновлении ее кадрового состава и структуры. Он сообщил, что ведет об этом переговоры с генеральным секретарем ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) и министром здравоохранения ФРГ Йенсом Шпаном (Jens Spahn), которые также намерены побороться за пост председателя партии. Политик подчеркнул, что надеется на "живительную для ХДС", но при этом "справедливую и порядочную" дискуссию.

29 октября Ангела Меркель заявила, что откажется от должности председателя Христианско-демократического союза, которую занимает уже 18 лет, но останется канцлером ФРГ до следующих выборов в бундестаг в 2021 году. После ухода из немецкой политики она не намерена стремиться занять какой-либо пост в руководстве Евросоюза.