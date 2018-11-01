Крик души пенсионерки: Вымирает деревня 1.11.2018, 12:12

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Как на самом деле проходит «год малой родины».

Модное нынче понятие — малая родина. Вот и у меня есть небольшой домик в деревне — езжу, чищу, убираю. Пишу в газету по просьбе жителей окрестных деревень: Почуйки, Ганосовцы в Волковысском районе, Миткевичи, Летки — в Мостовском, пишет пенсионерка Анна Ивановна из деревни Ганосовцы для сайта «Свободные новости».

Возле леса построили свиноводческий комплекс на 24 тысячи голов. А в деревнях люди живут, как на навозной куче. Запах иногда стоит такой, словно разлагаются трупы. Ветер дует то в одну, то в другую сторону.

Раньше ведь в селах люди держали свое хозяйство, а сейчас нельзя. Да и кому держать? Кто умирает, кто уезжает… Вымирает деревня. И не без помощи нынешних хозяев.

Коров можно держать, но никто не держит. Свиней держать нельзя, чтобы, не дай Бог, не заразить живность свинокомплекса. Я родилась и выросла в деревне, и у нас тоже рядом был и есть свиноводческий комплекс, но все держали скот. Всем хватало пастбищ — и деревенским, и колхозным коровам. Всякое бывало, и свиньи болели, и выбраковка была, но запрета держать свинью в личном подворье — такого не было.

Когда был падеж свиней на комплексах в нынешнее время, никто почему-то не вспомнил, что животные стали болеть, когда поменяли корма. Может, закупили что-то не то? У частников свиньи не болели. Но сейчас, если кто осмелится держать хоть одну свинку для себя, сбежится все начальство и милиция, словно готовится покушение.

В одном из номеров вашей газеты читаю, что свинина дорожает, потому что ее не хватает. Вот это номер! Цитирую стихи М. Ивановского:

…Якая каркнула варона —

Трымаць свіней, то забарона,

З якіх часоў пара настала,

Каб у хлявах не мелі сала?

И еще о свиноводческом комплексе. Он построен в Гродненской области, принадлежит РСК УП «Волковысское». На этом комплексе по штату должно работать пять тракторов, которые вывозили бы отходы жизнедеятельности свиней на поля. Но — оптимизация (еще одно модное слово). Работает один трактор и труба, по которой сливается зловонная жижа. Залито все вокруг, скоро навоз дойдет до деревень. Люди ходят в лес и видят море жижи. В отдельных местах она просто припорошена соломой. Скоро все это добро попадет в колодцы, в речку Веретейку и еще Бог знает куда.

А потом приедет, возможно, Лукашенко и начнет «откручивать головы». Хорошо бы это произошло. Беларусь наша небольшая, и при желании можно за кратчайший срок объехать ее или облететь. Правительство у нас новое, не уставшее, вот бы оно организовало работу, пока деревни не утонули в навозе.