Адмирал Фогго: НАТО в любой момент знает, где находятся российские субмарины 1.11.2018, 12:19

Джеймс Фогго

Подлодки РФ даже гипотетически не могут нанести вред Европе.

НАТО в любой момент знает, где находятся российские субмарины, которые появились в Средиземном море, и они даже гипотетически не смогут нанести вред ни одной из европейских столиц.

Об этом заявил в среду 31 октября командующий ВМС США в Европе и в Африке адмирал Джеймс Фогго (Admiral James Foggo, Commander US Naval Forces Europe and US Naval Forces Africa) во время телефонной пресс-конференции, расшифровку которой «Укринформ» получил от медиахаба США-Европа в Брюсселе.

«Я видел пошаговое увеличение количества (российских) субмарин в Черном море и в Средиземном море на шесть дополнительных субмарин класса «Кило». Так, четыре находятся в Черном море, две - в Средиземном. Это огромный рост. И они несут ракеты «Калибр», которыми я очень заинтересован. Это мощные системы вооружения, и с места, где действуют россияне, они способны попасть в любую столицу в Европе. Считаю ли я, что они это сделают? Нет, не считаю, потому что союзники по НАТО действуют с позиций силы», - отметил адмирал Фогго.

Он подчеркнул, что для НАТО важно «все время» знать, где находятся эти субмарины.

«Это одна из задач, которые прописаны в моих должностных обязанностях как Командующего ВМС (США) в Европе и в Африке, а также как Командующего Объединенных сил (НАТО) в Неаполе», - подчеркнул адмирал.