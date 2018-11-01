Как выглядели лица иностранцев, когда они слушали бред Лукашенко 1.11.2018, 13:02

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Фото: ТАСС

Некоторые не могли сдержать улыбки.

Выступление Лукашенко на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности получилось весьма красочным, пишет «Салiдарнасць».

Вот самые яркие цитаты из его выступления.

«Давайте посмотрим, что произойдет с демократией в Западной Европе. Если уже продвинутые немцы не оценили роль Меркель в современной истории и пытаются выбросить ее на задворки истории…»

«Вы талдычите по-прежнему о какой-то демократии, даже не пытаясь изучить, какие процессы происходят здесь – на постсоветском пространстве».

«Я часто говорю: вы скоро приедете к нам учиться нашей демократии, потому что в основе ее лежит стабильность и нормальная жизнь людей».

«Девчонки в школу не должны бояться ходить в юбках. О какой демократии, каких правах человека здесь можно говорить?»

Дипломаты и руководители разных государств на речь Александра Лукашенко порой реагировали довольно эмоционально. Некоторые не могли сдержать улыбки.