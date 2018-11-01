В поселке Болбасово под Оршей аврал из-за приезда Лукашенко 9 1.11.2018, 13:36

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«Мурал» у гонар авіярамонтнага заводу

Памятник Грицевцу в поселке «караулят» аж четверо милиционеров.

В поселке Болбасово Оршанского района, бывшем военном городке № 20, аврал. Многое изменилось здесь за последние недели: город готовят к визиту белорусского правителя, который должен приехать на днях и проверить исполнение своего приказа «сделать Болбасово шикарным местом», передает «Радыё Свабода».

Лукашенко сам проверит

«Преобразования» начались в Болбасово после прошлого приезда Лукашенко в июле этого года. Тогда он посетил местный авиаремонтный завод, заявив о его национализации, а также прошелся по поселку и приказал до 7 ноября провести здесь благоустройство.

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Жители говорят, что визита с проверкой местные власти ожидают раньше, и поэтому все работы приказано завершить уже к 31 октября.

«А может, это специально приказали, чтобы в последнюю неделю завершить все недоделки? Ведь, конечно же, до 31-го не успеют. На месте начальства я велела бы кое-что и переделать: асфальта накатали, а с тротуаров ступишь - и сразу в лужу! Асфальт, кстати, клали под дождем. Что с ним будет после зимы?» - рассуждает местная пенсионерка Таисия Владимировна.

Новыя ходнікі

Жители Болбасово прогуливаются по поселку, несмотря на плохую погоду: смотрят, что и где изменилось. Во дворах выкорчевали старые деревья, привезли землю, сделали новые газоны и клумбы. Отремонтировали балконы, на домах вдоль центральной улицы разместили рисунки - портреты летчиков, героев Советского Союза. Но преобразования коснулись исключительно центра, по которому диктатор гулял в прошлый раз.

Люди говорят: показуха

После июльского визита Лукашенко на благоустройство Болбасово было потрачено около 7,5 миллиона рублей. Однако похоже, что «вложено» куда больше: например, оборудование для детских площадок подарили спонсоры, а памятник Грицевцу благоустроили за счет местного бюджета. Впрочем, насчет последнего есть сомнения, считает 30-летняя жительница Болбасово Анна:

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«Навели красоту! Но сразу видно, что показуха: то не было ничего, то вдруг появилось все - все эти новые балконы, клумбы, дорожки, целый парк возле самолета... А работать негде. Понятно, что в поселке живут преимущественно военные отставники, оставшиеся здесь после расформировании авиационного полка в нашем городке. Им, может, это все и нравится, а молодежи - нет!»

Старыя дрэвы нішчаць, новыя садзяць

Когда-то население Болбасово достигало около 9 тысяч человек, сейчас нет и 4 тысяч. В советские времена здешний авиаремонтный завод обеспечивал работой всех желающих, а сейчас количество его работников сократилось втрое. Местные власти надеются на то, что местному аэропорту присвоен статус международного грузового, а на нем, а также в будущем промышленно-логистические центры появятся новые рабочие места. Но все это - в отдаленной перспективе.

Ремонт под милицейским надзором

21 апреля 2017 года, выступая с ежегодным «посланием парламенту и белорусскому народу», Лукашенко поручил «поднять из руин и пепла в ближайшее время» населенные пункты Барань, Болбасово и Оршу. Но через год вынужден был констатировать, что его приказы не выполнены.

После повторного «разгона» местные руководители предприняли лихорадочную работу. Например, в Барани очистили завод, где Лукашенко видел «дохлых крыс, презервативы и наркоту» - вывезли мусор за город, образовав несанкционированную свалку. В Болбасово строительный «аврал» последних происходит под надзором милиции.

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«Каждое утро на въезде в город появляется гражданская машина, в ней - люди в костюмчиках, галстуках и с рациями. Чуть ли не в каждом дворе также по милицейской машине. Вчера смотрю - памятник Грицевцу "караулят" аж четверо! Одни работают, другие смотрят. Может, чтобы мрамор не украл, а может, боятся, чтобы кто-то бомбу не подложил», - шутит продавщица местного магазина.