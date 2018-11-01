Невзоров: К российскому оружию на Западе относятся, как к ассегаям зулусов 2 1.11.2018, 13:13

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Александр Невзоров

Над Россией уже даже не смеются – от нее брезгливо отмахиваются.

– Вчера вернулся из Европы – весь этот информационный медийный мир в России, он кипит и побулькивает сам в себе. Он сам себе рисует значительность, которой, увы, не располагает, – рассказал публицист Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы».

– И для державников, патриотов, для этих мастеров шопинга, которые с огромными баулами, со складчатыми загривками заполняют рейсы Москва – Рим, Москва – Милан, и для них этот абсолютный вакуум интереса к России в Европе и на Западе, он всегда является диким до физической боли и крика потрясением. Они не понимают, как можно не интересоваться Россией, они не понимают ситуации, при которой Россия, в общем, не волнует никого. Она не является на Западе темой, в чем я лишний раз опять убедился.

Ведь в России, если вы посмотрите, три четверти новостей – это разговор о мире, что в нем происходит, и в качестве оси этого мира представлен Путин, вокруг которого уже вертится всякая мелкая склочная сволочь типа Трампа, Меркель, всяких Асадов и пап в шапочках и без шапочек, которая каким-то образом безуспешно строит козни великой России. Но там, в Европе темы России нет вообще. Вот Скрипаль, он давно в архиве, и никого уже не интересует.

Все отхихикались о том, как публично обделалось русское ГРУ. И дело даже не в том, что оно публично обделалось. Дело в том, что оно продемонстрировало такое качество стула, которое немыслимо даже для разведки даже развивающейся страны, не то что там страны, которая претендует на великодержавностью.

И что самое обидное, над Россией не смеются – вот до такой степени отсутствует интерес, хотя у нас необыкновенно богатая палитра конфуза, дикости, маразма. У нас ведь на каждом шагу каждую неделю невероятная красотища, которую мы не ценим, мы привыкли. Мы равнодушно проходим мимо этих волшебных перлов…

Вот посмотрите, в Сызрани заснул педагог, и спящему педагогу накрутили на пенис две гайки, которые пришлось удалять хирургически с применением болгарок, трамвайных средств, всяких кусачек. Но надо сказать, он крепился и Роскосмос не упоминал.

То есть у нас фантастическая фактура.

Смотрите, очередные порции бредовых запретов, которых нет больше нигде в мире. Вот думские тыквы, стуча друг об друга, они решили запретить теперь сайты знакомств, кальяны, электросигареты, видеоигры вообще и, на всякий случай, еще интернет…

То есть масса удивительного, прекрасного информационного товара, который вообще никого не интересует. Причем нет никаких табу. Никто не боится, никто не избегает. Нет какого-то всемирного, вселенского заговора избегания тем о России.

― А русофобия?

― Нет ее. Нет никакой русофобии, поймите. Отношение другое. Это примерно, как не хочется отвечать на звонок нищих, глупых и вечно несчастных родственников, которые вечно расскажут какую-нибудь гадость на себя, будут жаловаться, всех обвинять долго, у которых все всегда не получается. С ними не хочется общаться. Они звонят – и ты прячешь телефон в микроволновку…

Ракет они не боятся наших, потому что они к ним относятся как к таким ассегаям зулусов, от которых можно отмахнуться любой тряпкой. То есть ни ужаса, ни интереса Россия, к сожалению, сейчас не вызывает, и в этом, действительно, нету никакой русофобии. Вот есть эта брезгливая усталость, скажем так.