Запад активно занялся «обнулением» друзей Путина 6 1.11.2018, 13:23

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Степан Демура

Серьезные неприятности затронут и активы российских чиновников.

Известный финансовый аналитик, трейдер и бывший обозреватель РБК Степан Демура дал свои комментарии относительно новой волны американских санкций, направленных на российских олигархов, пишет «Русский монитор».

На семинаре, который состоялся 23 октября в Сити-Класс, эксперт предложил присутствующим оценить складывающуюся ситуацию, исходя из последних новостей, фактически означающих начало большого процесса по «обнулению» т. н. «семьи». Абрамович, Дерипаска, Потанин, Фридман, Вексельберг, Керимов, Шамалов – активы самых богатых людей России сегодня не просто становятся объектами пристального изучения западных финансовых контрольных служб, они буквально находятся под угрозой изъятия. Речь идет о вкладах, недвижимости и прочей собственности, которой владеют российские олигархи, предпочитающие держать свои капиталы за пределами РФ.

Одна из причин, по которой американцы всерьез взялись за членов «семьи», заключается в том, что Запад начал усиленно дистанцироваться от бизнесменов и прочих богатых людей с российской пропиской, поскольку те «не могут за собой подчистить». Степан Демура призвал обратить внимание на целую череду событий, явно указывающих на растущие проблемы у олигархов: «Деньги Дерипаски перевели в траст одного из американских банков, фактически взяв под контроль несколько отраслей российской экономики. В июне в Швейцарии заблокировали счета российского миллиардера Вексельберга, на Кипре заморозили счета и Вексельберга, и Дерипаски, к тому же последний также лишился свой дорогостоящей недвижимости в Нью-Йорке».

Еще один видный представитель российской бизнес-элиты – Роман Абрамович – «случайно» столкнулся с серьезной проблемой в виде иска от родственников Березовского, подавших документы на пересмотр дела, по которому, как известно, решалась судьба 5 миллиардов долларов. Напомним: несмотря на объективную правоту позиции Березовского, суд выиграл Абрамович. Сегодня, по словам Демуры, есть все основания полагать, что дело будет оперативно пересмотрено, в результате чего истцы получат некий процент, а основная сумма уйдет в британскую или американскую казну.

Ряд событий говорит и о том, что серьезные неприятности затронут активы российских чиновников. Так, Степан Демура напомнил слушателям о прецеденте, зафиксированном в Швейцарии: «Один из руководителей департамента одного нашего министерства скопил на швейцарском счету 62 миллиона евро. Банк вежливо поинтересовался происхождением этих средств, после чего деньги были конфискованы…».

Итогом такого «обнуления» эксперт назвал два очевидных следствия. Во-первых, американцы обязательно примут закон, схожий с британским, по которому, если на вашем счету находится сумма, либо вы владеете активами на сумму более 50 тысяч у. е., и вы не можете объяснить происхождение этих средств, деньги конфискуются в пользу казны. Второе – очередной внутренний передел того, что осталось, т. е. бандитские войны и дележ собственности на территории РФ. При этом, заключает аналитик, с целью наполнения бюджета, который будет подлежать еще более беспощадному распилу, российский народ будут доить с удвоенной силой. Один из наиболее эффективных способов для реализации такой задачи – резкое повышение налогов.