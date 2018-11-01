Владимир Бережков: Капского я понял, когда стал на его место 1.11.2018, 13:28

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ВЛАДИМИР БЕРЕЖКОВ

Бывший главред «Прессбола» - о непростых взаимоотношениях с Анатолием Капским.

Бывший главный редактор газеты "Прессбол" Владимир Бережков в эфире телеканала "Беларусь 5" рассказал об отношениях с Анатолием Капским, пишет pressball.by:

- Иногда я его ненавидел. Не хотел ни здороваться, ни сидеть рядом с ним. Однако, как я понял за последние 10 лет, надежнее его не было никого.

Толю я понял, когда стал на его место, — стал менеджером ХК "Динамо" Минск. Только тогда я ощутил себя по ту сторону баррикад. Как только я это сделал, принес ему извинения. С профессиональной точки зрения действовал правильно. Я не щадил его, он не щадил меня. Ему доставалось от "Прессбола" очень сильно. Порой доходило до драки. Называли друг друга обидными словами. Сейчас я пощадил бы его и не делал того, что делал тогда, имея такое оружие, как "Прессбол".