Чему белорусы могут поучиться у исландцев 1.11.2018, 13:43

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13 интересных советов.

Пару недель назад журналист KYKY Ира Михно побывала в стране Европы, куда проще долететь из Америки, чем из Вильнюса – Исландии. Впечатлилась горными водопадами и черным пляжем, где снимали снимали «Игру престолов», укладом жизни исландцев, и написала текст-сравнение острова с Беларусью. Получилась ода о том, чему страна, где живет всего 350 тысяч человек, может научить многомилионную Беларусь.

Исландцы не трогают свою природу

Вы видели, что сделали с Лидским замком? Сначала его варварски отреставрировали, замазав дырки в исторических стенах обычным бетоном. А потом и вовсе изуродовали, открыв в одной из башен «музей» с искусственными фруктами и мясом. Если уйти от возмущения по поводу реставрации, можно вспомнить количество парков и лесополос, которыми наша страна пожертвовала ради очередной «замороженной» стройки. В Исландии к природно-культурному наследию относятся иначе – его просто не трогают. Вообще. Разлилась лава после извержения вулкана пару тысяч лет назад? Окей, она застыла, покрылась мхом и никто ее не трогает. Впрочем, с вулканом не особо и поспоришь.

В одном из горных тупиков на южном береге Исландии есть богом забытый уличный бассейн, который находится в паре километров от парковки. Чтобы искупаться в горячей воде с видом на заснеженные горы туристам приходится минут двадцать шагать по камням и мини-водопадам – в горе нет дороги, зато прямо рядом с источником стоит раздевалка.

У них на пляжах нет продавцов шашлыка

В Исландии после шести вечера наступает кромешная тьма – не видно решительно ничего. Даже возле самых посещаемых водопадов нет и намека на осветительные приборы. Так что турист должен помнить о световом дне, иначе, например, кратер вулкана Керид, на дне которого образовалось озеро с геотермальной водой, он попросту не увидит. Над ним не стоят прожектора в виде огромных мухобоек (как на минском стадионе «Динамо»), которые даже ночью подсвечивают кратер. Кстати, Исландии по стилю они подошли бы куда больше.

Мы каждый год теряем несколько памятников зодчеству и боремся за сохранение Осмоловки. Чиновники элегантно делают вид, что им важно мнение общества, но на самом деле на их решения влияет наличие или отсутствие иностранного инвестора. В Исландии подобные проблемы тоже есть. В начале 1920-х годов на месте огромного водопада Гюдльфосс хотели построить гидроэлектростанцию. Но из-за нехватки денег у инвесторов и отсутствия энтузиазма у правительства идея осталась на уровне идеи. А потом появилась красивая история о том, что дочь инвестора якобы грозилась спрыгнуть в водопад, поэтому строительство и отменили. Около Гюдльфосса сейчас стоит барельеф с изображением этой девушки.

Удивительно смотреть и на черный пляж около океана. Сначала ты не понимаешь, что (кроме цвета) тебе режет глаз. Но потом доходит: тут нет отелей, домиков отдыха в прибрежной зоне и лавки с горячей кукурузой. Вы не подумайте, мест для ночевки туристов в Исландии предостаточно, они расположены около подножья гор и в городах. Но отелями не убивают природу. Хотя в Мирском замке же сделали гостиницу – что мешает исландцам построить отель в горе? Раньше многие на острове именно так и жили.

Они заводят отношения с туристами не ради денег и веселья

Легенды и мифы о красоте белорусских женщин уже давно попала в мировые СМИ. Наверное, поэтому в нашей стране так развит подпольный секс-туризм. Белоруски о своей красоте знают, поэтому могут раскручивать иностранцев на какие угодно выгоды. Исландки тоже не против провести ночь с человеком другой национальности, но не ради удовольствия или презентов – у них есть четкая цель: обогащение генофонда.

Пару лет назад здесь даже зародился фейковый челлендж о том, что иностранец, который женится на коренной исландке и станет отцом ее ребенка, получит от местного правительства пять тысяч евро. Но факт остается фактом: исландки действительно любят рожать красивых детей от европейцев. Мол, так их маленькая раса становится разнообразнее. Правда, после зачатия иностранцев тактично отправляют на малую родину. Это, пожалуй, единственный пункт, который не столь актуален для белорусов.

Исландцы любят свой язык

При этом в Исландии живут интроверты, которые жутко любят свою культуру, а точнее – язык. В этом факте кроется вся нелюбовь к «бастардам», которые иммигрируют на остров и упорно разговаривают на английском. Исландцы демонстративно общаются на родном языке, иногда нехотя переходя с туристами на английский. Ну и негодование приезжих можно можно понять – среднестатистическому иностранцу крайне сложно (и бессмысленно) учить исландский хотя бы потому, что в алфавите есть десять чисто исландских букв (кто там говорит, что русский – самый сложный язык мира?). Кстати, поэтому исландцы без проблем читают и понимают язык викингов. А сколько процентов беларусов способны прочесть книгу на «матчынай мове»?

Мы убираем, а они – не мусорят

Про «Минск-чистый» в России и других городах СНГ слагают легенды. Город действительно качественно метут, что не удивительно: наших дворников раньше мотивировали бесплатными поездками в Италию. А мусорок в Минске, кажется, больше, чем лавочек и голубей. В Исландии все наоборот: практически нет ни контейнеров, ни людей в зеленстроевских оранжевых жилетах. Особенно в горах.

Стоишь на парковке, смотришь на ниспадающую с пары сотни метров воду, куришь или пьешь воду и понимаешь, что ближайшая мусорка – это карман твоей куртки или сумки. Бросить что-то не органическое (да и органическое тоже) на исландскую землю совесть просто не позволяет. В Исландии действительно можно встретить улыбчивых людей, которые в ответ на вопрос «Где здесь корзина для мусора?» предложат засунуть твой бычок себе в рюкзак. Нам предложили.

В Исландии нет гиперопеки государства

В Беларуси то не хотят принимать закон о противодействии домашнему насилию, то под предлогом заботы снова что-то запрещают. Не кататься на самокате по гипермаркету, не лазить по остаткам Брестской крепости, не хлопать, громко не дышать. В Исландии всё тебе как бы намекает, что ты сам ответственен за свою жизнь. Там очень много опасных, но сумасшедше красивых мест, куда человек буквально бежит из любопытства и ради фото. О том, что он может навернуться и сломать позвоночник в трех местах, когда будет делать селфи на горном обрыве, ему говорит лишь маленький указатель, воткнутый в землю. Ну, и тонкая веревочка как символическое ограждение.

Столбики и ограда на минской Комсомольской – это почти Китайская стена по сравнению с исландскими ограждениями. Охранников, МЧС, подводников – тоже нет, спасать вас некому. Так что вы делаете осознанный выбор: красиво умереть или не делать фото над пропастью в прыжке. Интересно, что веревочек чаще всего нет около края водопадов, но ограждение всегда стоит около полей, где пасутся бараны – их на острове очень много. А исландцы рьяно заботятся об их правильном питании – нетоптаной людьми траве. Всё ради хорошего мяса.

Исландия оздоравливает

Беларусь долго была на вершине топа самых пьющих стран Европы. Исландия в этот топ, кажется, никогда и не попадала – с 1915 по 1989 год там действовал сухой закон. А судя по цене алкоголя в магазинах в 2018 году, исландцы негласно продолжают эту традицию – виски или джин не самой популярной марки стоят около ста долларов. Причем в обычных магазинах ничего крепче пива не купишь: за ромом, вином и остальным нужно ехать в специализированную государственную лавку.

Ту же параллель можно провести с никотином: в Беларуси курит каждый третий взрослый, в Исландии – кажется, каждый третий турист. Местных тоже можно увидеть с сигаретой, но, судя по тому, как эти самые сигареты продают, их очень редко покупают. Ты приходишь на кассу, узнаешь, что пачка стоит десять евро, за три секунды проходишь все пять стадий принятия, и в итоге соглашаешься. Ну потому что если вы попросите сигарету у незнакомого на улице, скорее всего, он покажет вам, где ближайший магазин.

Они доверяют друг другу

Если в белорусском троллейбусе незнакомому человеку сказать «будьте здоровы», можно выйти из транспорта проклятым. У нас люди боятся сказать лишнее или показаться смешным, а заговорить с незнакомцем – вообще рискованное дело. Наверное, у нас все еще остались фантомные боли от железного занавеса: дверные засовы, сигнализации и газовый баллончик в каждой третьей дамской сумочке. В Исландии все наоборот: люди настольrо доверяют друг другу, что коляски с детьми запросто оставляют около входа в магазины, машины и дома не закрывают на ключ. У тебя всегда есть шанс случайно закинуть пальто не в свое авто, а потом познакомиться с исландцем Бьедном и объяснять ему свой порыв залезть на его пассажирское сидение. Кстати, Бьедн не обиделся, а просто хохотал.

Так везде: например, в Рейкьявике можно увидеть большие столы с фермерскими продуктами – а-ля торговля домашними овощами в минской подземке. Только у нас рядом с закатками всегда, как часовой, будет сидеть бабушка. В Исландии – никого. Предполагается, что ты возьмешь патиссон, а деньги за него положишь в банку или переведешь на указанный счет. Представляете такой аттракцион щедрости в Ждановичах?

То же самое с оплатой парковок – здесь водителю предлагают оплатить стоянку онлайн. Но если ты этого не сделаешь, по сути, никто и не узнает – охранников там нет. Просто тебе с этим жить. И да, в Исландии за неуплату туристов не корят (не стремятся оштрафовать, вытянуть взятку побольше, арестовать и держать несколько месяцев... – ну это уже другая история). Например, в шикарной протестантской церкви Рейкьявика есть обзорная площадка. Чтобы подняться туда на лифте, нужно заплатить три евро. Но на сайте церковного заведения есть приписка о том, что турист сам волен принимать решение о платеже: его и бесплатно пропустят, а заплатив, он сделает церковь чуть-чуть лучше.

Их воду можно пить из-под крана

Если вы хоть раз гостили у друзей на Кунцевщине или Каменной горке, или (сочувствуем) сами там живете – знаете, что пить воду, да и принимать ванну в этих районах опасно (если не для здоровья, то для психики). Есть старые районы, в которых вода значительно лучше. Но в центре во многих заведениях вам все так же приносят бонакву, если попросить обычной воды.

В Исландии в каждом заведении воду приносят абсолютно бесплатно – ее наливают из водопроводного крана. Она пригодна для питья, потому что идет их местных термальных источников. Горячая вода тоже поступает в систему водоснабжения из источников, но только (логично) горячих, а они в свою очередь богаты сероводородом. Поэтому с одной стороны ты принимаешь душ и чувствуешь, как твоя кожа становится лучше, с другой – думаешь, как справиться с этим запахом тухлых яиц.

Но местные уже привыкли, поэтому вместо театров и кино вечером ходят в общественные купальни с видом на океан. Горячие ванны – одно из крутейших достояний Исландии, и, пожалуй, бюджетных видов отдыха, стоят всего пять евро (Нужно признать, после возвращения Ира не рассказывала ни о чем так долго, как об этих ваннах – Прим.).

Единственное, чем похожи исландцы и беларусы, это отношениями с погодой. У местных есть поговорка: «Если не нравится погода – подождите пять минут, она станет еще хуже». И это действительно правда, особенно осенью. Так что горячие ванные круты и тем, что даже во время дождя там тепло – вылезать совсем не хочется.

Они ищут ресурсы у себя, а не покупают у соседа

Раз уж зашла речь об использовании природных ресурсов, нужно сказать, что в Исландии в принципе активно используются «дары земли». Вулканы и геотермальные воды определили энергетическое развитие страны и сделали экономику независимой от привычных нам нефти и газа. Например, Исландия не нуждается в искусственном отоплении. Геотермальная энергия обеспечивает теплом большинство исландских домов.

Ну и из совсем банального: даже заборы вдоль витиеватых трасс делают из больших горных камней. В этом таится огромная ментальная разница исландцев и беларусов: они не изобретают велосипед, а у нас же каждый раз стараются потратить годы и миллионы, чтобы заново его придумать. Не используя достижения цивилизации, которые были сделаны до нас. Впрочем, у нас все еще строится Островецкая АЭС.

Там есть свободные животные

В Беларуси много очень красивых и уникальных животных. Только мы маринуем зубров в клетке минского зоопарка, а их лошади свободно бегают по полям. Да, там есть единственные в своем роде лошади. На остров нельзя ввозить другие породы этих парнокопытных, нельзя даже возвращать лошадь, которую из острова вывезли в другую страну. Исландские – самые добрые и, пожалуй, умные лошади в мире. Они пасутся на полях вдоль дорожных трасс, поэтому за день их можно увидеть раз сто. Когда лошади не хотят общаться с человеком, уходят вглубь поля, а когда скучают – подходят к самой трассе и ласково подсовывают тебе под руку свою мокрую от дождя гриву.

Но с животными в Исландии много противоречий: в главном аэропорту на каждом шагу висят призывы не носить натуральные кожу и мех. С другой стороны, это единственная страна, где все еще разрешена охота на белого медведя. Наверное, только в Исландии можно услышать фразу: «Мы хотели поехать посмотреть на китов, но не успели, поэтому поели китов в ресторане». К слову, почти стопроцентно на острове можно увидеть настоящих китов в маленьком рыбацком городе Хусавик, его так и называют – «китовая столица».

Туда приезжают и хотят остаться жить

Последний и единственный в этом списке пункт, в котором Беларусь даже обогнала исландцев. Еще в начале 2000-х Исландия была достаточно изолированной от мира страной. Для сравнения: в 2001 году на экскурсию по Ледяной земле приехало около 200 тысяч человек, в 2017 году – больше двух миллионов. Учитывая, что население Исландии – всего 353 тысячи человек, круглый год в этой стране в пять-шесть раз больше иностранных туристов, чем местных. В Беларусь, по статистике Белстата, за шесть месяцев иностранцы въехали более двух миллионов раз.

Правда, если в Беларусь часто приезжают ради транзита, в Исландию многие хотят иммигрировать. Сделать это крайне сложно – приезжие им не особенно нужны. Их с охотой не берут на большие должности, например, в исландском магазине можно встретить сорокалетнего литовца с пачкой макарон быстрого приготовления и килькой, который расскажет, что приехал на остров строить отель. Или украинца, которого позвали работать поваром в ресторан только потому, что он добился успеха в своем деле в Америке. Но он обязательно посетует, что его не очень любят в коллективе.

Им к черту не нужны конфликты

В Беларуси в армейском деле заняты 72,5 тысячи человек. В Исландии армии нет, впрочем, и полиции там мало. Всю ответственность за сохранность острова возложили на береговую охрану. Исландия – мирная страна, где практически никогда не было революций и войн, разве что «рыбный конфликт» с Великобританией в середине прошлого столетия. Даже во время ВОВ острову удалось держать нейтралитет, в то время как Беларусь была полностью оккупирована, потому что была как бы «по пути». Кажется, исландцы живут по принципу: «Камон, люди, нас и так мало! Если мы будем отправлять своих граждан на войну, от нации вообще ничего не останется».