Видеохит: Англичанин плывет по реке на гигантской тыкве 1.11.2018, 13:52

Фото: Alex Cousins / SWNS.com / Scanpix / LETA

Теперь он претендует на место в Книге рекордов Гиннеса.

Англичанин Том Пирси из города Йорк проплыл 480 метров по реке Уз на 619-килограммовой тыкве, пишет meduza.io.

Гигантская тыква была выращена для приуроченного к Хэллоуину фестиваля. Из нее вырезали лишнюю мякоть, чтобы освободить место для капитана. Тыкву спустили на воду с помощью телескопического погрузчика. Весь маршрут Пирси подстраховывали спасатели, сопровождавшие его на лодке.

Теперь Пирси претендует на место в Книге рекордов Гиннеса. По его словам, тыква, на которой он отправился в плавание, — самая тяжелая из всех, что когда-либо спускали на воду (по крайней мере из тех, о которых он слышал).