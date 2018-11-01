Джон Болтон: Наступательные кибероперации США продолжаются 1.11.2018, 13:58

Джон Болтон

ФОто: AP

Противник получит непропорциональный ущерб за свои действия.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Киберкомандование прямо сейчас проводит наступательные кибероперации для защиты промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 6 ноября.

"Целью является не ведение неограниченной кибервойны, цель состоит в том, чтобы создать структуры сдерживания, заставив наших противников понять, что, когда они активны в киберпространстве, они получат непропорциональный ущерб за свои действия...Наступательные кибердействия направлены на защиту целостности нашего избирательного процесса, и наши противники знают об этом", - цитирует Болтона The Washington Post.

В то же время Болтон не уточнил характер и детали операции, но отметил, что это не вооруженный конфликт, он не приводит к смерти, ущербу или разрушениям, а значит, операция не требует согласования с верховными органами власти. Советник добавил, что Белый дом недавно ослабил правила, регулирующие наступательные кибероперации.

Киберкомандование США было основано в 2009 году для защиты военных сетей, но оно также предполагает проведение наступательных операций.

После выборов президента США осенью 2016 ЦРУ пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения во время кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа.

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". Документ имеет и секретную версию, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на американские выборы.

Спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года. Москва отрицает свое вмешательство в американскую предвыборную кампанию.

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США официально объявил о завершении расследования вмешательства России в выборы президента США в 2016 году и обнародовал рассекреченную версию отчета. В документе указано, что не было обнаружено доказательств того, что избирательный штаб Дональда Трампа вступил в сговор с Москвой во время президентской кампании 2016 года.