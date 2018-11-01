18 лет, 17 лет… Антон Орехъ

1.11.2018, 14:13

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Антон Орехъ

В небольших провинциальных городах обычные молодые парни делают бомбы.

Побоище в керченском колледже устроил 18-летний парень. Во всяком случае, иные конспирологические версии пока подтверждения не получили. Теракт в здании ФСБ в Архангельске устроил 17-летний юноша. Между эти двумя юношами нет ничего общего. Их акции, по сути, тоже разные. В Керчи парень за что-то непонятное мстил своим учителям и товарищам, в Архангельске парень за что-то вроде бы конкретное мстил государству в лице его главного карательного учреждения. Предупреждая возможные вопросы, скажу сразу, что не испытываю ни малейшей симпатии к молодому человеку, решившему взорвать ФСБ. Потому что не испытываю симпатий ни к каким террористам и не вижу ни единой причины и ни единого оправдания, чтобы взрывать людей в мирное время.

Пускай я потом не скажу про ФСБ ни одного доброго слова. Но это террор. Однако я хочу обратить внимание на возраст. Демонстративное насилие осуществляют не диверсанты, не шахиды, не взрослые мужики – а дети. Это происходит не на Кавказе, не в Москве или действительно крупных городах. Керчь, Архангельск – это европейская глубинка страны. И в этих местах по самым разным причинам подростки, почти школьники, делают бомбы и отправляются на массовое убийство. Хорошо, что в Архангельске парень совсем не подготовился к своему теракту и стал его единственной жертвой. Но тенденция такова, что завтра какой-то другой пацан может подготовиться лучше. А сможем ли лучше подготовиться к этому мы сами? А чем занимается то же ФСБ? В каждом городе здание госбезопасности – одно из самых внушительных, красивых, с ремонтом. Там сидят десятки сотрудников и чего-то делают. А реально им удается только ловить всех подряд по слитым базам ВКонтакте и возбуждать дела за мемы.

Еще хорошо у государства в целом получается воевать с террористами в Сирии с помощью ковровых бомбардировок. А здесь, в небольших провинциальных городах обычные молодые парни делают бомбы, и мы узнаем о них уже после того, как они что-то взорвали и кого-то убили. Меня тревожит, что в контексте архангельского дела постоянно упоминают Телеграм. Потому что сейчас завопят, мол, мы же предупреждали, что в Телеграме террористы, а Дуров не дает нам ключи.

Меня беспокоит, что, посмотрев на возраст парней в Керчи и Архангельске, начнут еще жестче контролировать любые молодежные протесты и размахивать руками, мол, сперва Навальный выводит на улицы школоту, а потом школота бомбы делает и ФСБ взрывает. Я понимаю, что система безопасности так же неэффективна, как и любая другая. Но у нее есть привычка и есть инструменты, чтобы наказывать. Тех, кого наказать проще. И тех, кого ФСБ хочется наказать. И слава богу, что в Архангельске все, кроме террориста, живы. Иначе нам уже сейчас предложили бы готовые рецепты

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»