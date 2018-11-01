Турчинов о российских санкциях: Напугали ежей голым задом

Турчинов о российских санкциях: Напугали ежей голым задом5
- 1.11.2018, 14:25
- 2,266
Украинский политик ответил на ограничительные меры Кремля против Киева.
Секретарь СНБО Александр Турчинов прокомментировал российские санкции в отношении Украины, пишет "Новое время".
"Напугали ежей голым задом! По моему мнению, это единственный возможный комментарий, который можно дать в отношении российских санкций против Украины", - написал Турчинов в Facebook.
Добавим, что Турчинов также внесен в санкционный список РФ.