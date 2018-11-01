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Турчинов о российских санкциях: Напугали ежей голым задом

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  • 1.11.2018, 14:25
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Александр Турчинов

Украинский политик ответил на ограничительные меры Кремля против Киева.

Секретарь СНБО Александр Турчинов прокомментировал российские санкции в отношении Украины, пишет "Новое время".

"Напугали ежей голым задом! По моему мнению, это единственный возможный комментарий, который можно дать в отношении российских санкций против Украины", - написал Турчинов в Facebook.

Добавим, что Турчинов также внесен в санкционный список РФ.


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