Тревожный знак для Путина 4 Наталья Гулевская

1.11.2018, 14:42

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Наталья Гулевская

Вот и появился первый черный лебедь путинского режима.

В здании ФСБ по Архангельской области произошел взрыв, в результате которого погиб человек.

На первый взгляд для сегодняшнего неспокойного времени этот теракт ничем не отличается от остальных подобных преступлений, и по количеству пострадавших является не самым чудовищным. Но если сопоставить личность преступника, мотив и способ осуществления теракта, то можно, к сожалению, констатировать, что политика путинского режима прошла точку невозврата и, противопоставив себя интеллекту, прогрессу и эволюционному развитию, породила первый теракт с политическими мотивами против антиконституционных действий власти.

Россия знала много бунтарей, революционеров и политических террористов, но еще не разу не было случая, когда политический террористический акт был осуществлен не в борьбе за власть или против анахроничных норм Основного закона государства, а против действий чиновников, госслужащих и должностных лиц, нарушающих и умаляющих конституционные права и свободы человека.

Это очень тревожный знак как для правящей власти, так и для всего населения. Путинский режим не смог создать идеологию, которая могла бы оправдать не только захват и узурпацию власти, но и присвоение финансового потенциала государства. Это начало конца попытки построения чекистского государства, и уже в ближайшее время нас ждет еще одно концептуальное потрясение при очередном витке распада империи.

Наталья Гулевская, opentown.org