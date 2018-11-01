Видеофакт: Меркель с воинскими почестями встретили в Киеве 1.11.2018, 15:01

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Канцлер Германии обсудит ситуацию на Донбассе и Азовском море.

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с визитом в Киев, где у нее запланированы встречи с руководством Украины.

Трансляция торжественной встречи Меркель возле Мариинского дворца велась на официальной странице президента Украины в Facebook.

Канцлера Германии встретил Петр Порошенко. Меркель приветствовал почетный караул, оркестр исполнил гимны Германии и Украины.

В рамках визита Меркель проведет двустороннюю встречу с президентом Украины Петром Порошенко, после чего лидеры пообщаются с прессой.

Также у нее запланированы встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом, председателем Верховной рады Андреем Парубием и лидерами фракций парламента, а также со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

На повестке дня встреч - ситуация на Донбассе, в Крыму и в Азовском море, состояние реформ, вопросы энергетической безопасности.

Последний раз Меркель посещала Киев более трех лет назад, в феврале 2015 года, накануне заключения вторых Минских соглашений.