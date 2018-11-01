У писателя Владислава Ахроменко случился инфаркт 1.11.2018, 15:03

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Он находится в коме.

Произошло это в ночь на вторник в польском Белостоке. Сюда Владислав Ахроменко приезжал из Чернигова, где постоянно проживает. В Белостоке Ахроменко сотрудничал с белорусскоязычным «Радыё Рацыя». Произошло это в отеле, где жил писатель. Он долгое время не выходил на связь ни с семьей, ни с коллегами, пишет nn.by.

Тогда они начали звонить в отель, и сотрудники гостиницы нашли без сознания мужчину в номере.

Сейчас Владислав Ахроменко находится в больнице, он в коме.

Владиславу Ахроменко 53 года, он родом из Гомеля. Как писатель известен с конца 1980-х, писал детективы, Кинороман. Работал вместе с другим писателем Максимом Климковичем. Ахроменко женат, имеет троих детей.