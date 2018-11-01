Пашинян добился роспуска парламента Армении 1 1.11.2018, 15:23

Именно ради этого он в октябре подал в отставку с поста премьера.

Национальное собрание Армении на специальном заседании 1 ноября во второй раз не избрало премьер-министром страны единственного претендента - Никола Пашинян.

Об этом сообщает Newsam.

"За" или "против" его кандидатуры никто не проголосовал, воздержались 13 депутатов. Для избрания было необходимо 53 голоса.

Сам Пашинян ушел в отставку 16 октября, прямо озвучив главную цель - проведение досрочных парламентских выборов в декабре.

Согласно Конституции Армении, парламент будет распущен, так как дважды не избрал главу правительства.

Пашинян перед заседанием парламента заявил, что внеочередные выборы в Армении состоятся 9 декабря. Однако официально эта дата еще не утверждена.

Бывший лидер оппозиции Никол Пашинян стал премьером в мае после массовых протестов. С тех пор в стране не было выборов. Пашинян заявлял, что состав не отражает политическую реальность.