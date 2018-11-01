Экс-нападающий сборной Беларуси стал главным тренером сборной ОАЭ 1.11.2018, 15:33

Артем Сенькевич также будет тренировать местный хоккейный клуб.

Известный в прошлом белорусский хоккеист Артем Сенькевич возглавил сборную ОАЭ, которая занимает 47-ю строчку в рейтинге ИИХФ, сообщает «Прессбол».

36-летний специалист последние два сезона возглавлял ХК "Гомель-2", который в минувшем сезоне завоевал золото высшей лиги Беларуси. В межсезонье наставник принял решение уехать в ОАЭ, где помимо работы в национальной команде будет тренировать местный клуб "Storms" и помогать в работе с детьми.

В тренерский штаб сборной ОАЭ вошел и хорошо известный белорусским болельщикам Михаил Климин, который отправился в эту страну еще в прошлом году. Напомним, что в сезонах-2015/2016 и 2016/2017 этот белорусский специалист возглавлял "Могилев".

Еще одним помощником Сенькевича в сборной ОАЭ будет экс-форвард сборной Беларуси Сергей Заделенов. В прошлом сезоне он входил в тренерский штаб "Лиды", однако в межсезонье решил уехать в ОАЭ.