Мятежник, храбрец и настоящий герой: история князя Михаила Глинского 1.11.2018, 15:54

Князь Глинский мог стать отличным итальянским кондотьером.

Юношей он начал службу в войсках саксонского курфюрста Альбрехта. На дворе были неспокойные для Западной Европы 1480-е годы, пишет litvin.pl.

В Италии много воевали. Император священной Римской империи Германской нации делал ставку на наемников-ландскнехтов и закованную в массивные стальные доспехи тяжелую кавалерию. У стен Милана, в Ломбардии гремели залпы еще несовершенной, но уже очень смертоносной пороховой артиллерии.

Двенадцать лет Михаил Глинский постигал в Италии, Испании, Германии не только военное искусство Западного мира, но и его политическую философию. Макиавелли проповедовал идеи государственной целесообразности.

Воевать Глинскому пришлось немало

По его учениям выходило, что политический успех и государственное благосостояние ковали те политики, кто ловко и вовремя умел сделать ставку на силу.

С багажом военной и политической мудрости Глинский вернулся в родные места, ко двору князя Александра. Молодой воин очень понравился дальновидному великому князю Литвы.

Еще бы! Глинский прошел все ступени службы в армии. По возвращению, он уже представлял собой опытного полководца и превосходного политика.

Как раз на тот момент, в Литве боролись между собой за власть крупные феодалы, входившие в совет Великого княжества. Назывался данный совет – паны рады, он, кстати, был политическим органом управления того времени.

Помимо того, что феодалы вели ожесточенную борьбу, они еще и хотели сильно ограничить полномочия князя, который, конечно же, был против этого. И тут появляется Михаил Глинский, он образован, талантлив, у него есть некий опыт, сила и независимость. Князь Александр заметил все эти качества Михаила, сразу же сделал его своим приближенным. Он не ошибся в своем выборе.

Враг Михаила Глинского -- Сигизмунд Старый

Михаилу были доверены все важнейшие поручения. Например, в 1501 году Глинский должен был отправиться с визитом к королю Венгрии Владиславу и просить его помощи в противостоянии с Москвой.

Постепенно князь Александр сильно сблизился с Михаилом Глинским. Им было решено назначить его маршалком дворным, а вскоре Михаил начинает управлять местным двором.

Михаил Глинский настолько сильно влиял на Александра, что это стали замечать абсолютно все придворные. Например, золотоордынский хан Шах-Ахмат, чтобы заручиться поддержкой Александра в переговорах, сначала заручался поддержкой Глинского, задабривая его подарками и драгоценностями.

Однако многим не нравилось то, что Глинский так быстро поднимается по придворной лестнице, приближается к священному трону великого князя Литовского. В особенности против него были те паны, кто раньше находился в приближении князя, а вскоре после прихода Михаила, были отодвинуты в тень.

Таким образом у Глинского внезапно появилось огромное количество завистников и даже врагов. Самый главным недругом оказался Ян Заберезенский. Этот влиятельный аристократ даже попытался однажды убить Михаила, наняв для этого убийцу. Убийцей он выбрал немца, служившего при дворе Глинского. Впрочем выбор оказался неправильным: нанятый киллер не оправдал надежд заказчика и немедленно поведал о заказе самому Глинскому.

В итоге все козни, которые строил Заберезенский против Глинского, обернулись против него же самого. Блестящий интриган и будущий мятежник князь Михаил мастерски умел использовать все хитрые замыслы врага в свою пользу.

Закончилась борьба двух аристократов тем, что князь Александр удалил Заберезенского из свиты властителя Великого княжества Литовского. Михаил постепенно смог справиться и с остальными своими врагами, он смог также защититься от интриг и не попал ни в одну ловушку.

Летом 1506 года в пределы ВКЛ вторглась орда татар численностью в тридцать тысяч человек. Тогда Глинский и больной на тот момент Александр поехали в Лиду. Там князь ВКЛ должен был возглавить армию против крымчаков. Однако по прибытии в Лиду князь Александр передал свои права панам рады, сам же вернулся в Вильно. Так Глинский и остался при собранном в поход войске, советником у гетмана Кишки.

В начале августа армия литвинов подошла к Клецку, в котором находился татарский лагерь со всем награбленным и сорока тысячами пленников. Однако перед самой битвой внезапно заболел гетман Кишка. Заболел он так, что даже на коня влезть не смог, поэтому командование перешло к Михаилу Глинскому.

5 августа Глинский повел войско в решительную битву. После долгого боя литвины полностью разбили татарское войско, а пленные были освобождены. Глинский стал настоящим героем и слава о его доблести быстро распространилась по всем городам и местечкам, даже за пределами ВКЛ.

Однако Михаил не долго смог радоваться победе. Его покровитель и близкий друг — князь Александр скончался 20 августа 1506 года. Он лишился своего защитника. Положение Глинского при дворе великих князей резко пошатнулось.

Следующим князем Великого княжества Литовского стал брат Александра, Сигизмунд Старый. Однако отношения между Михаилом и Сигизмундом не заладились даже несмотря на то, что Михаил помог новому князю занять престол и лично встретил его возле города Гродно.

Начали активничать давние недруги Михаила Глинского. Они принялись убеждать Сигизмунда, что к отравлению его брата причастен именно Глинский, который мечтал занять великокняжеский престол.

Одним из таких врагов был и Ян Заберерезенский. Он сумел найти подходы к сердцу Сигизмунда Старого. И великий князь Сигизмунд поверил как ему, так и остальным. Скорее всего он сам понимал и опасался того же самого, он понимал всю опасность для себя со стороны Глинского. К тому же Сигизмунд явно завидовал военной славе князя Михаила, его образованности и популярности в народе.

После коронации Сигизмунд первым делом снял князя Михаила с занимаемых постов. После он вместе с Бельскими решил отобрать земли у Глинского. Несмотря на все попытки Михаила оправдаться перед Сигизмундом, борьба с ним так продолжалась нешуточная. Наконец князь Михаил решил добиться победы вооруженным путем, начал собирать армию.

Вскоре Глинский стал отъявленным мятежником. В феврале 1508 года он и его люди убили в Гродно Заберезенского прямо на его дворе.

После расправы над недругом Глинский помчался в Троки, чтобы захватить замок. Однако там, как оказалось, прихода его отряда уже ждали солдаты Сигизмунда. Гарнизон Троков подняли по тревоге после известия об убийстве пана Заберезенского.

Когда Василий III узнал о мятеже Глинского, он отправил ему письмо с призывом перейти на московскую сторону. Взамен Василий III дал обещание Глинскому, что тот получит все завоеванные земли Литовского княжества. Князь Глинский решил ответить на предложение положительно. Он объявил себя защитником православия, чтобы привлечь на свою сторону православную шляхту ВКЛ. Под таким лозунгом он успешно воевал на стороне московитов.

Однако мятежник Глинский широкой поддержки в Литовском княжестве не нашел. Тем временем война Москвы с Литвой стремительно закончилась примирением сторон. Василий III обещаний сдерживать не стал, а после перемирия принял решение вернуть завоеванные Михаилом города Литовскому княжеству.

Во второй раз литвинский мятежник снова оказался обманутым Василием III в 1512 году. Шла тяжелая война за Смоленск. Князь московитов только рассмеялся в ответ на просьбу Глинского отдать ему город, хотя завоеван он был именно Михаилом.

Разочарованный коварством московитов мятежник Глинский понял, что Василий III не сдержит своих обещаний. Он стал подумывать о пути назад, в Литву. Князь начал переписку с Сигизмундом. Властитель Литвы смог простить его грехи и предательство.

Однако вскоре о переписке стало известно московскому князю (гонец, доставлявший письмо, попал к московитам). Михаил узнал, что о его переписке известно в Кремле и попытался сбежать из Москвы со своим малочисленным отрядом. Его очень быстро догнали, отряд разбили, а самого Михаила заковали в кандалы и отправили к Василию III.

Михаил Глинский в заточении

Московский князь не простил бегства своему бывшему полководцу. Глинского бросили в темницу. В цепях бывший мятежник и герой провел долгие 13 лет.

Из тюрьмы узник пытался связаться с влиятельными вельможами из окружения великого князя Московии. Заступался за мученика из царской темницы и сам митрополит Михаил. Иерарх православной церкви умолял Василия III смягчиться и не убивать Глинского.

Князь Василий III послушал его, а вскоре и вовсе решил обручиться с племянницей Глинского – Еленой. У Василия была венчаная жена, но после того, как она не смогла родить ему детей, он решил развестись с ней и сослать ее в монастырь.

После обручения Василия III с Еленой Глинской отношение его к князю Михаилу смягчилось. Глинского выпустили из застенка, предоставив ему статус вельможи при дворе московского князя.