Слесари получают по $150, работая по 12 часов в сутки 1 1.11.2018, 16:07

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Автослесарь обратился за помощью в независимый профсоюз РЭП.

Ни один госорган не может провести проверку проблемного ООО «Автоцентр Запад Сервис», который в мае 2018 года зарегистрировался под другим названием, пишет praca-by.info.

30 октября юрист профсоюза РЭП Юрий Беляков вместе с автослесарем Константином Билькевичем посетили налоговую инспекцию Фрунзенского района Минска. Сотрудники налоговой провели импровизированное совещание, на котором разбирали заявление автослесаря.

Константин Билькевич просил провести проверку ООО «Автоцентр Запад Сервис» на предмет возможного уклонения от уплаты налогов. Кстати, только в мае 2018 года бывшая СТО перерегистрировалась в ООО «Автоцентр Запад Сервис». Именно с мая 2018 года Константин Билькевич не может ни уволиться, ни забрать трудовую книжку – уже в ООО «Автоцентр Запад Сервис».

Выяснилось, что главный бухгалтер ООО «Автоцентр Запад Сервис» предоставила в налоговую инспекцию документы с поддельными подписями Билькевича: приказ о приеме на работу, контракт, ведомости выдачи заработной платы. По документам, все 28 сотрудников фирмы получают зарплату до 300 рублей, работая по 12 часов в день. Налоговая инспекция вызывала на беседу работников СТО; пока, кроме главного бухгалтера фирмы, никто по вызову не явился.

- Налоговые службы лишены права проводить проверки деятельности предприятий в течение первых двух лет после регистрации, что позволяет руководителям уходить от налогообложения. Инспектора имеют право проверять только документы и проводить опросы сотрудников, не имея возможностей подтвердить либо опровергнуть предоставленные данные. Кстати, Фонд социальной защиты Фрунзенского района Минска вообще отказался проводить проверку по изложенным в заявлении фактам, - отмечает юрист профсоюза РЭП Юрий Беляков. - В инспекции говорят, что фирма платит 5% с оборота. По данным сотрудников, терминал для безналичного расчета на ООО «Автоцентр Запад Сервис» не работает, следовательно, можно предположить, что все операции проходят наличными деньгами. Сколько показать наличных денег проверяющим – решает руководство автосервиса. А проверить представленные данные нельзя.

Можно ли разорвать замкнутый круг?

- Мы попытались задекларировать полученные в «конверте» деньги. В отделе декларирования нам пояснили, что сделать это можно только с 1 января по 1 апреля 2019 года. И только в этом случае налоговая инспекция сможет представить документы в суд. Ни один госорган (налоговая инспекция, Госинспекция труда, ФСЗН, налоговая милиция, Комитет госконтроля) не может подтвердить реальный размер заработной платы работников. Для нанимателей наступил настоящий разгул демократии: все частники платят зарплату по 300 рублей. И ничего с этим нельзя поделать? Такая практика открывает недобросовестным нанимателям неограниченные возможности для ухода от налогообложения, – резюмировал Юрий Беляков.

- Вниманию всех автослесарей Минска: хотите работать при коммунизме – добро пожаловать в ООО «Автоцентр Запад Сервис» на улице Лещинского, 12 в Минске, - с сарказмом говорит председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич. – А если серьезно (это к рабочим), невыплата зарплаты легально – это и размер вашей будущей пенсии, и размер оплаты по больничным листам, это и возможность при необходимости взять кредит в банке. Какой кредит можно получить, если твоя «зарплата» 300 рублей? Не сталкивались? Столкнетесь! Не говоря уже о том, как за 300 рублей вы «выживаете» в этой непростой ситуации.