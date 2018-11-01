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В Нидерландах выпустили водку из тюльпанов

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  • 1.11.2018, 16:17

На одну стандартную бутылку алкогольного напитка уходит от 40 до 300 луковиц растения.

Кинорежиссер и предприниматель Джорис Путман создал водку на основе луковиц тюльпанов и воды. Напиток получил название Tulip Vodka, пишет «Вокруг света».

Путман экспериментировал над созданием водки несколько лет. Пробы проводились на небольшом ликеро-водочном заводе Clusius Craft Distillers, который принадлежит создателю напитка.

Всего в арсенале Tulip Vodka два вида напитков: Pure (295 евро) и Premium (48 евро). Для производства первой Путман использовал около 350 тюльпановых луковиц, для последней — около 40.


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