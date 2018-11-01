В Великобритании взялись за главного спонсора Brexit 1 1.11.2018, 16:25

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Аарон Бэнкс обвиняется в связях с Кремлем.

Национальное уголовное агентство Великобритании начало расследование в отношении крупнейшего донора кампании за выход Британии из ЕС Аарона Бэнкса, которого считают связанным с россиянами, пишет "Европейская правда".

Аррон Бэнкс - главный спонсор кампании Leave.EU. По данным СМИ, он имеет связи с российскими бизнесменами и неоднократно встречался с дипломатами РФ.

Британская избирательная комиссия считает, что средства, которые Бэнкс выделял на Brexit-кампанию перед референдумом, поступили из ненадежных источников. Комиссия передала свои подозрения относительно Бэнкса и другой главной участницы кампании Leave.EU Лиз Билни Национальному уголовному агентству.

Расследование избирательной комиссии было сосредоточено на 2 миллионах фунтов стерлингов, которые, согласно сообщениям, Бэнкс и его группа страховых компаний предоставили в пользу компании "Лучше для страны", которая вела "Leave.EU", а также - на 6 млн фунтов стерлингов, которые, как сообщается, были переданы организации только Аaроном Бэнксом.

Избирательная комиссия заявляет, что есть "разумные основания подозревать", что Бэнкс не является настоящим источником 8 млн фунтов стерлингов, предоставленных "Лучшему для страны".