Новый скандал в минской гимназии: школьники маршируют под «Ленин такой молодой» 22 1.11.2018, 16:32

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Также присутствует флаг партии коммунистов.

Не успели в интернете закончить обсуждать ситуацию с БРСМ, как появилось другое интересное видео. На видео ученики 9 класса гимназии №3 Минска маршируют и танцуют под песню «И вновь продолжается бой», где поётся про «Ленин такой молодой» и «юный Октябрь впереди», пишет kyky.org.

Во второй половине ролика играет песня «Комсомольцы-добровольцы», так что становится понятно, к чему вообще это выступление − столетие ВЛКСМ. На майках парней видна надпись МООП − это Молодежный отряд охраны правопорядка, часть структуры БРСМ. Этот отряд, например, помогает милиции следить за порядком на массовых мероприятиях. На сайте указано, что в нём состоит 15 тысяч парней и девушек.