Новый скандал в минской гимназии: школьники маршируют под «Ленин такой молодой»22
- 1.11.2018, 16:32
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Также присутствует флаг партии коммунистов.
Не успели в интернете закончить обсуждать ситуацию с БРСМ, как появилось другое интересное видео. На видео ученики 9 класса гимназии №3 Минска маршируют и танцуют под песню «И вновь продолжается бой», где поётся про «Ленин такой молодой» и «юный Октябрь впереди», пишет kyky.org.
Во второй половине ролика играет песня «Комсомольцы-добровольцы», так что становится понятно, к чему вообще это выступление − столетие ВЛКСМ. На майках парней видна надпись МООП − это Молодежный отряд охраны правопорядка, часть структуры БРСМ. Этот отряд, например, помогает милиции следить за порядком на массовых мероприятиях. На сайте указано, что в нём состоит 15 тысяч парней и девушек.
В Минской гимназии № 3 происходить какая-то дичь!— Krychek (@Krychek5) 31 октября 2018 г.
Коммуняки недобитки и сюда добрались. Коммуняцкие флаги, комсомольцы - добровольцы, вновь война....
Сука, это какой-то АД! pic.twitter.com/rbAYGKXWAi