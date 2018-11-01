Мистерия недоверия 2 Денис Лавникевич

1.11.2018, 16:38

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Украина не питает иллюзий насчет Беларуси.

В Гомеле впервые прошел Форум регионов Беларуси и Украины, проведение которого было инициировано год назад лично Лукашенко. На форуме Минск старался сфокусироваться на экономике, но гости из Киева упорно говорили про политику. Что неудивительно: в Украине у политической элиты отношение к нашей стране в лучшем случае настороженно-подозрительное.

Все, с кем доводится общаться в Киеве, очень сильно разделяют белорусов и официальный Минск. Если к русским, России и конкретно Кремлю относятся примерно одинаково плохо, то к белорусам как представителям конкретной нации - очень хорошо, примерно как к котикам в интернете. А вот отношение к Беларуси в свете ее региональной политики - очень настороженное, вплоть до нервозности.

Примечательно посмотреть, как развивались события недели, предшествовавшие личной встрече Лукашенко и Петра Порошенко в Гомеле. В Украине бизнес-элита зарабатывает очень неплохие деньги на торговле с Беларусью, а вот элита политическая зарабатывает очки на риторике, которую можно назвать «предостерегающей». То есть никто никогда не называет белорусов врагами, а Беларусь - «недружественной страной». Потому как население-избиратели относятся к белорусам положительно.

Однако стоит Лукашенко высказаться на тему взаимной любви и дружбы с Россией, как его слова многократно тиражируются и обсуждаются в Киеве. Мол, «вот видите, Беларуси доверять нельзя, они в любой момент могут выступить на стороне москалей». Эта волна - «белорусы нам друзья, а вот Лукашенко и его спецслужбы - нет» - была ключевой в Украине в преддверии встречи в Гомеле.

Сперва большое интервью порталу Tut.by 17 октября дал бывший посол Украины в Беларуси Роман Беcсмертный. После отзыва из Минска он отошел от политики, но в начале т.г. заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины.

Теперь Беcсмертный заявляет: «Мне приходилось 24 часа слушать СМИ Беларуси, поэтому я не разделяю Кремль и белорусскую власть. Я разделяю, пока еще, белорусскую власть и часть белорусского общества. Потому что если промывать мозги так, как в Беларуси промывают СМИ, то о чем здесь можно говорить? Все и так понятно… Если говорить о Минских соглашениях, то я воспринимал их как паузу, крайне необходимую, чтобы новая избранная власть могла собраться с мыслями, понять, где она находится, отстроить систему защиты, армии, и не иначе… Минск - не нейтральная территория, Минск - это территория нашего противника».

Затем 23 октября в Минске произошел неприятный инцидент с известным украинским бизнесменом Николаем Латанским. Как рассказал бизнесмен на своей странице в Facebook, милиция пришла за ним в его номер в отеле «Славянский». Правоохранители сказали, что он должен проехать с ними в РУВД и подписать документ, что соглашается уехать из страны. Дескать, украинец является «нежелательным лицом» в Беларуси. «Причина задержания: «Латанский Николай Витальевич принадлежит к террористической экстремистской вооруженной организации, осуществляющей подрывную деятельность на территории России». По дороге в РУВД я подозревал, что именно моя публичная позиция, направленная против политики России в Украине и может быть причиной, но я не мог себе даже представить, чтобы обвинение в мой адрес было сформулировано таким образом», - рассказывал потом Латанский.

Как признавался Латанский, он сильно испугался и считал, что белорусские милиционеры просто передадут его ФСБ, сотрудники которого привезут в Россию и бросят в темницу. Однако бизнесмена отпустили с приказом в течение 24 часов покинуть территорию Беларуси. Латанский с женой не стали ждать указанное время, а сразу сели в машину и поехали в Украину.

Два дня спустя, 25 октября, эту историю вспомнили снова, когда в польской Rzeczpospolita вышло интервью министра иностранных дел Украины Павла Климкина. На вопрос журналиста о задержаниях в Беларуси граждан Украины Павла Шаройко и Павла Гриба министр ответил так: «Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры. Россия присутствует там в сфере безопасности». При этом дипломат отметил, что в двусторонних политических и экономических отношениях между странами нет глобальных проблем.

В тот же день пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз рассказал, что у него создалось «впечатление, что наши украинские коллеги перестроились на мышление исключительно военными категориями, в том числе в отношении самого близкого своего соседа». «Буквально вчера в Вене они нарисовали страшилки о каких-то танковых армадах, нападающих на Украину с территории Беларуси. Хотя президент нашей страны неоднократно говорил о том, что отсюда могут оккупировать только армады белорусских тракторов или комбайнов, - сказал Глаз. - Одновременно из уст упомянутого господина министра появился ужастик о неких опасностях для украинских граждан. Поэтому нет смысла комментировать эту, мягко говоря, небылицу».

Уже на следующий день в Гомеле на встрече на Форуме регионов Беларуси и Украины со своим украинским коллегой Климкиным Владимир Макей попытался снивелировать накал вокруг недружелюбного обмена мнениями: «Какие-то нюансы могут случаться в случае посещения гражданами обеих стран (и украинцами Беларуси, и белорусами Украины). Но не надо делать из этого выводы, что это происходит постоянно. И, как мне кажется, вообще не надо нагнетать ситуацию и напряженность вокруг каких-то единичных случаев, иначе мы рискуем создать у населения психоз и боязнь чего-то. Я имею в виду обе стороны».

Сложность для Макея была в том, что утром 25 октября в Минске был задержан издатель «The VillageУкраїна» Николай Балабан, приехавший в Минск на «Медиаменеджмент & IT форум». Балабана забрала из отеля столичная милиция.

Спустя 6 часов он был отпущен. Выяснилось, что «произошла ошибка». «Въезд запрещен не мне, а моему однофамильцу, другому Николаю Балабану, который родился со мной в один день», - сказал потерпевший украинец. Но после всего произошедшего было уже не столь важно, о чем именно в Гомеле договорятся Лукашенко и Порошенко. Все в Украине отлично понимают: пока не разрешен конфликт с Россией, угроза для Украины будет продолжать сохраняться и на территории Беларуси как ближайшей (пусть и вынужденной) союзницы России.

ЧТО ГОВОРЯТ

Тарас САХАРЧУК, обозреватель «Громадське радио» (Киев) : Выражение «украинцам ездить в Беларусь не рекомендуется» здесь понимают не как шутку или что-то абстрактное, а очень даже серьезно. Я очень часто с этим сталкиваюсь. Буквально вчера наша сотрудница поехала в Вильнюс - так она выехала на два дня раньше, чтобы сперва поездом, потом перекладными автобусами ехать через Люблин и Варшаву - но только не через Минск. Через Минск слишком рискованно, особенно для журналиста. Вообще, в Украине Лукашенко воспринимают не как самостоятельного государственного лидера, а как едва ли не назначенного Москвой управляющего. То есть как полного союзника Путина, с которым иметь дело очень опасно.

Микола РИВНИЦКИЙ, доцент кафедры политических наук Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Политическая элита Украины отлично понимает всю незаменимость Беларуси для экономики нашей страны. Украине никак не обойтись ни без белорусских нефтепродуктов, продукции машиностроения, очень многих материалов и комплектующих, которые в Украине не производятся и не имеют аналогов. Наша страна очень сильно обошла Беларусь по многим направлениям - например, в сельском хозяйстве. Но и отстала по многим - например, деиндустриализация просто прошлась катком по украинскому машиностроению.

Так что кооперация между белорусскими и украинскими предприятиями может и должна быть очень плотной. Если Беларусь вдруг прекратит поставлять нефтепродукты, бензин и дизтопливо в Киеве на следующие полгода станут дефицитом, ведь 40% их поставок идут из Беларуси. Если прекратятся поставки комплектующих, запчастей для МАЗов - встанет пол-Украины. Но если вдруг Украина прекратит поставлять подсолнечный жмых и шрот - в Беларуси пропадет курятина, потому как 100% белорусских кур на птицефабриках кормят украинским кормом. Так что торговля есть. И будет. А вот в политическом плане доверия, к сожалению, нет.

Денис БРОДИК, журналист издания «Зеркало недели» (Киев). В прошлом году, когда в Беларуси шли учения «Запад-2017», все ждали, что еще немного - и российские танки рванут на Киев с севера. Тогда все обошлось, но нервное напряжение было очень сильным. И сегодня мы наблюдаем, как Лукашенко на словах где-то Путина ругает, а Беларусь в это время голосует на стороне России абсолютно повсюду, и прежде всего в ООН, выступая тем самым против Украины. Военная угроза с севера никуда не делась, и теперь в Киеве очень нервничают из-за возможного размещения в Беларуси российской военной базы. Это для политической элиты Украины - тема обсуждения N1. Отсюда и очень неоднозначное отношение к саммиту Лукашенко и Порошенко на форуме в Гомеле. С одной стороны, понятно, что встречаться и разговаривать надо. С другой - сразу вспоминают всех арестованных в Беларуси украинцев - и «шпионов», и кого ФСБ забрал - и сразу вопрос: «А с кем разговариваем?».

Денис Лавникевич, «БелГазета»