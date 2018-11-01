Россияне скупают недвижимость на Кипре и Мальте 5 1.11.2018, 16:42

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Спрос вырос на 35%.

Брокеры зарубежной недвижимости заметили рост интереса россиян к покупкам квартир за границей, пишет finanz.ru.

За прошедшие девять месяцев спрос на покупку жилой недвижимости в Европе вырос к аналогичному периоду прошлого года на 12,5%, подсчитали в Knight Frank. По оценкам Tranio, рост общего числа заявок на покупку иностранного жилья за январь - сентябрь 2018 году удвоился, причем средний бюджет сделки увеличился с 250 до 290 тысяч евро.

Россияне все чаще рассматривают жилье за рубежом в качестве объекта вложения своих инвестиций, поясняет начальник отдела продаж Tranio Марина Филичкина. В связи с этим основной спрос приходится на квартиры: люди планируют сдавать недвижимость, в то время как сами не пользуются ею, говорит эксперт.

При этом количество сделок с зарубежным жильем выросло не на всех рынках, а в основном за счет Кипра и Мальты, отмечают в Knight Frank. Число запросов на недвижимость на этих островах стало больше на 35% и 30% соответственно.

Директор по частным инвестициям и зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева связывает высокую популярность Мальты и Кипра с действующими на островах паспортными программами. Так, в программах предоставления вида на жительство других стран паспорт можно получать пять-восемь лет, а на Кипре сроки гораздо короче: примерно шесть месяцев после подачи заявления, на Мальте - 12 месяцев. Многие клиенты формируют запросы о покупке недвижимости на Кипре стоимостью 2 млн евро, поскольку именно этот объем инвестиций необходим для получения паспорта страны, добавляет руководитель зарубежного департамента Kalinka Group Анастасия Демидова-Зенонос.

Еще одним популярным у россиян рынком зарубежной жилой недвижимости в этом году стала Греция, где спрос на жилье вырос на 10%. Здесь также действует программа предоставления вида на жительство, при этом экономика страны, как и стоимость недвижимости, растет, указывают в Kalinka Group. К числу перспективных направлений эксперты Knight Frank относят также Германию, интерес к которой вырос на 25%. Этому способствовали стабильность экономики и интерес к стране со стороны зарубежных инвесторов.

К недвижимости в Великобритании россияне, напротив, охладели из-за плохого информационного фона, и интерес к покупкам квартир в этой стране снизился в январе-сентябре 2018 года на 10%.