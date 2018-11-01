«Сашка на колени, и слезы на глазах» 1 1.11.2018, 16:47

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Александр Глеб

Фото: Reuters

Как Капский чуть не продал Глеба в Киев.

В середине 1990-х Александр Глеб (тогда — полузащитник борисовского БАТЭ) чуть не перешёл в киевское "Динамо". Клуб тогда считался европейским грандом, а в его составе блистали белорусы Белькевич и Хацкевич, сообщает Еврорадио.

Получив предложение приехать на просмотр, Глеб вместе с председателем правления БАТЭ Анатолием Капским и тогдашним гендиректором клуба Владимиром Алейниковым сели в старый зелёный Volvo Капского и отправились в Киев.

"Лобановский в него как будто влюбился. Чубаров [администратор "Динамо" (Киев). — прим.] говорит: такого не было никогда, чтобы он говорил с кем-то час, и вывел нас сам, и с Толей обнялись... это было диво", — рассказывает Владимир Алейников в фильме "Капский. Жизнь за мечту", снятом телеканалом "Беларусь 5". —

Глеб ему подходит, уже начинаются разговоры о трансфере, о стоимости. Сашка почти на колени, и слёзы на глазах: "Анатольич [отчество Капского. — прим.], не оставляйте меня здесь. Я здесь пропаду. Здесь 200 человек таких, как я, на просмотре.

Сели, поговорили. Я говорю: "Ну, против воли... Ну, тут какой-то проходной двор, а у нас же бриллиантик". Не моё было мнение — его [Капского. — прим.], ему надо было так, меня выслушать: "Всё, собирайся, в машину. Поехали домой".